В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором соперников узнали два «Динамо» – киевское и брестское.
Белорусский клуб идет чемпионским путем как обладатель золота национального турнира. Команда, за которую выступает Артем Милевский, сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Другие пары из пути чемпионов сложились следующим образом:
«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо Загреб» (Хорватия)
«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)
«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария)
Киевское «Динамо» финишировало в чемпионате вторым вслед за «Шахтером», в межсезонье команду возглавил Мирча Луческу. Киевляне встретятся c «АЗ Алкмар» из Нидерландов, а так выглядят остальные пары:
ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)
«Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия)
- Все игры пройдут 15-16 сентября в формате одноматчевого противостояния.
- От России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую квалифицировались «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» начнет отбор с четвертого раунда.
- Соперником «быков» станет победитель пары ПАОК – «Бенфика».