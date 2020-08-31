В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором соперников узнали два «Динамо» – киевское и брестское.

Белорусский клуб идет чемпионским путем как обладатель золота национального турнира. Команда, за которую выступает Артем Милевский, сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива. Другие пары из пути чемпионов сложились следующим образом:

Лига чемпионов УЕФА Брестское «Динамо» приблизилось к ЛЧ, но соперник пожаловался на судейство в УЕФА 27/08/2020 В 10:47

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо Загреб» (Хорватия)

«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)

«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Мидтьюлланн» (Дания)﻿ – «Янг Бойз» (Швейцария)

Киевское «Динамо» финишировало в чемпионате вторым вслед за «Шахтером», в межсезонье команду возглавил Мирча Луческу. Киевляне встретятся c «АЗ Алкмар» из Нидерландов, а так выглядят остальные пары:

ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)

«Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия)

Все игры пройдут 15-16 сентября в формате одноматчевого противостояния.

От России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую квалифицировались «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» начнет отбор с четвертого раунда.

Соперником «быков» станет победитель пары ПАОК – «Бенфика».

Чемпионат Украины Фанаты киевского «Динамо» прорвались на матч с «Олимпиком» и оскорбляли Луческу с Суркисом 21/08/2020 В 21:04