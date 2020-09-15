Стал известен соперник «Краснодара» по решающему раунду квалификации Лиги чемпионов. В двухматчевой дуэли российский клуб сойдется с греческим ПАОК.

Соперничество команд стало возможно благодаря победе ПАОК над «Бенфикой» в третьем отборочном раунде (2:1). Матч состоялся в Салониках, голами в составе греков отметились Димитрис Яннулис и Андрия Живкович. У «Бенфики» единственный мяч на 94-й минуте забил Рафаэль Силва.