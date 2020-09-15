Стал известен соперник «Краснодара» по решающему раунду квалификации Лиги чемпионов. В двухматчевой дуэли российский клуб сойдется с греческим ПАОК.
Соперничество команд стало возможно благодаря победе ПАОК над «Бенфикой» в третьем отборочном раунде (2:1). Матч состоялся в Салониках, голами в составе греков отметились Димитрис Яннулис и Андрия Живкович. У «Бенфики» единственный мяч на 94-й минуте забил Рафаэль Силва.
Трансферы
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- Раунд плей-офф будет разыгран в классическом двухматчевом формате. Первая игра запланирована на 22 сентября, вторая – на 30-е.
- В 2018 году ПАОК встречался в квалификации ЛЧ со «Спартаком» и по сумме двух встреч прошел дальше (3:2).
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