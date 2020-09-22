«Краснодар» стартует в еврокубках – бронзовый призер РПЛ-2019/20 начнет отбор в групповой этап Лиги чемпионов с раунда плей-офф.

Кампания «быков» должна была начаться с предыдущего раунда, но вмешался счастливый случай. Французский «Ренн» досрочно получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, так как победитель Лиги Европы «Севилья» обеспечила участие в ЛЧ через чемпионат. Очередь сдвинулась, и «Краснодар» миновал предыдущую стадию отбора.

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Практически никто не сомневался, что соперником в раунде плей-офф будет «Бенфика», но португальцы внезапно отлетели в третьем раунде квалификации от ПАОК. Теперь с греками сыграет «Краснодар», и пока откровенно неясно, плюс ли это – все знают суперспособность русских клубов проигрывать в Европе андердогам.

Вынужденные меры с одноматчевыми противостояниями позади: решающий раунд пройдет в привычном двухматчевом формате с преимуществом гостевого гола. Сегодня, 22 сентября, «Краснодар» сыграет на своем поле, 30 сентября отправится на выезд.

Раунд плей-офф – заключительный перед групповым этапом. На следующий день после ответных матчей, 1 октября, состоится жеребьевка – с «Зенитом», «Локомотивом» и, хотелось бы верить, «Краснодаром».

Это вторая попытка «Краснодара» в ЛЧ. В прошлом сезоне «быки» дебютировали в главном еврокубке и прошли «Порту» (0:1, 3:2), но путь в группу закрыл другой греческий клуб – «Олимпиаксос» (0:4, 1:2).

Прямо перед ПАОК «Краснодар» затолкал 7 мячей в «Химки» (7:2).

«Краснодар» дебютировал в Лиге Европы в 2015-м и больше не пропускал еврокубки.

Ставки и прогнозы

«Краснодар» – 2,15

Ничья – 3,30

ПАОК – 3,60

«Краснодар» при жеребьевке ЛЧ Фото: Getty Images

Букмекеры видят русский клуб фаворитом, а вероятность ничьей и победы греческого клуба оценивается примерно одинаково. Аналитики не уверены в результативности матча: на тотал больше 2,5 мяча предлагают поставить с коэффициентом 2,13, а меньше 2,5 мяча – 1,79. Можно сделать ставку на «обе забьют» за 1,85.

Где смотреть

Домашний матч начнется в 22:00 по московскому времени, его покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Если телевизора рядом нет, как и возможности включить видеотрансляцию на смартфоне – читай онлайн Eurosport.ru от Данила Тармасинова.

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