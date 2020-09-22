«Краснодар» победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2:1. Встреча вышла на редкость драматичной.

Уже на старте краснодарцы привезли себе пенальти, чтобы Матвей Сафонов мог продемонстрировать вратарские чудеса и отбить удар Димитриоса Пелкаса.

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Но спустя 25 минут даже Матвей не смог совладать с прорывом греков с флага и голом все того же Пелкаса.

Но на перерыв команды ушли с равным счетом: теперь уже гости привезли 11-метровый, а Виктор Классен показал, как надо бить с точки.

Развязка наступила на 70-й минуте. В результате красивой комбинации Маркус Берг выскочил один на один и перекинул мяч над вратарем. Свече не вышла, зато вышел изумительный голевой пас на Реми Кабелла.

Ответная игра пройдет в Фессалониках 30 сентября.

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