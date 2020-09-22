«Краснодару», конечно, повезло с победой в первом матче с ПАОК. Это вообще дебютный успех клуба Сергея Галицкого на той стадии, где уже включают гимн Лиги чемпионов – два поражения от «Олимпиакоса» в прошлом году добавили опыта этой команде.

Мурад Мусаев выставил на ПАОК практически тех же, что и на разборку с «Химками» – не хватило только Мартыновича, дисквалифицированного за старые грешки в ЛЕ. Сейчас, пожалуй, это действительно сильнейшие XI, которые собраны в кубанской столице, но интересен тут отход от декларируемой модели. В основу клуба с сильнейшей академией России не пробиваются воспитанники.

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Даниил Уткин разгоняется лишь со скамейки, лучший бомбардир ФНЛ Эдуард Сперцян провел в Премьер-лиге всего 15 минут с утонувшими «Химками», Иван Игнатьев с легким скандалом покинул «Гализей» и ставит антирекорды ГИБДД в Казани. Да, Матвей Сафонов – приятное исключение и, вероятно, спас «быкам» матч с ПАОК. Потому что неясно, как хозяева действовали бы во встрече, начавшейся фактически с 0:1, сэйв Сафонова недооценить невозможно.

Матвей Сафонов, «Краснодар» Фото: Getty Images

Но самая интересная фигура – Магомед-Шапи Сулейманов. В 2017-м он побил рекорд Сергея Родионова и стал самым молодым автором гола русских клубов в еврокубках. В 2018-м потратил 130 минут на пять забитых мячей в восьми матчах Премьер-лиги. В 2019-м выжил после подозрений/шуток о переписанности и завязавшейся дружбы с Хабибом Нурмагомедовым.

А в 2020-м сыграл уже в 21 матче за «Краснодар», «Краснодар-2» и молодежную сборную и забил всего один мяч – все тем же утонувшим «Химкам». В этих играх команды Сулейманова вонзили в ворота 35 банок, и из них он принял участие лишь в одной – да-да, «Химкам», никаких ассистов Шапи тоже не оформлял. Прибавьте сюда же кошмарное окончание прошлого года, в котором он за всю осень закатил лишь три гола – тульскому «Арсеналу» в сентябре, польской молодежке в октябре и Сербии U-21 в ноябре.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» – «Химки» Фото: From Official Website

В марте 2019-го Магомед-Шапи сменил агента и ушел от Германа Ткаченко к Алану Агузарову. Это вызвало ожидаемые бурления в клубе – Ткаченко получил ярлык на консультации краснодарских воспитанников, и демарш одной из звезд не прошел бесследно. «Когда появляются агенты, какая у них цель? Дать что-то футболистам – денег или машину, чтобы потом больше скачать с клуба и с самого футболиста. Поэтому мы стараемся их огородить. Считаем, что это плохо», – прямым текстом через два месяца после появления Агузарова говорил Мурад Мусаев.

В апреле 2019-го, спустя всего две недели игрок впервые публично заявил о недовольстве статусом в команде. «Не считаю себя игроком замены, эта роль меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум, ведь только так можно пробиться в стартовый состав», – сказал Сулейманов. Он произнес корректные, но прямые слова – нет, никаких выходов со скамейки, шапи-тайм должен остаться в прошлом.

В октябре 2019-го у 19-летнего форварда возникли проблемы с новым договором с «Краснодаром». «Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли: почему именно так?» – жаловался Магомед «Красаве».

Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Getty Images

Уже в марте этого года в газеты забросили слух об интересе к Шапи от московского «Спартака». Более надежные источники «Спорт-Экспресса» быстро все опровергли, все отрицал и сам игрок в инстаграме, но такие инсайды очень похожи на попытку внешнего давления на «быков».

Тогда же он остался без лучшего друга – Иван Игнатьев отправился в «Рубин», и расставание с корешом, похоже, тоже повлияло на душевное спокойствие. Сулейманов наверняка знал, что Игнатьев в «Краснодаре» даже после прибавки получал 750 тысяч рублей в месяц, а в «Рубине», по разным данным, выбил себе зарплату в 2 млн евро в год.

Видимо, Шапи оценивает себя примерно в ту же сумму – на это указывает, например, цитата про отношение. Можно как угодно подходить к алчности или скромности футболистов РПЛ, но зарплатная ведомость – самый честный показатель того, насколько тебя уважает руководство.

До воспитанников «Краснодара» тоже долетают публичные фразы топ-менеджеров о доверии местным мальчишкам. Но затем практически на позицию Сулейманова клуб покупает Реми Кабелла за 13 миллионов евро, и дорогой француз перекрывает путь в основу для того же Шапи. У молодых парней логично возникают вопросы – настолько ли их ценят на деле, как на словах перед обожающими «Краснодар» медиа?

Сам Магомед-Шапи говорит, что никуда не собирается из команды и хочет выступать только за «черно-зеленых», но с подобным кадровым подходом в клубе голы и развитие не появятся сами собой. Да, все знакомые футболиста говорят, что он турбоскромный и порядочный парень, который не будет скандалить через журналистов и вместо этого докажет все на тренировках. Но в 21 год Сулейманов уже способен сложить два и два и понять, где ему говорят правду, а где лишь делают вид, что все хорошо и скоро настанет его время.

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