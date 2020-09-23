Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как ему удалось взять пенальти в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПАОК.

«Сегодня получилась довольно тяжелая игра. На мой взгляд, мы проделали огромный объем работы. Мы добились положительного результата за счет желания и самоотдачи.

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Что касается эпизода с пенальти, считаю, сегодня мне отчасти повезло. Я уже стал заваливаться в угол в момент удара, повезло, что успел остаться и отразить удар. Думаю, сегодня это чистое везение.

Мне показалось, что в какой-то момент у нас были небольшие проблемы с выходом из обороны, были мелкие ошибки. Думаю, это переживания по поводу ответственности и серьезности матча. Все ребята справились, я не вижу больших проблем. Я не заметил грубых ошибок, никто сильно не выпадал из игры. Если и были какие-то помарки, то мы совместно достойно исправляли их», – цитирует 21-летнего Сафонова «Чемпионат».

«Краснодар» выиграл у ПАОК со счетом 2:1.

Ответный матч состоится в Греции 30 сентября.

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