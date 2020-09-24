«Ростов» на один вечер стал Дрейком из того самого мема: отказался от победы в стиле «Краснодара» и бесславно вылетел из ЛЕ, как «Динамо». Шомуродов очень хотел сойтись с «Тоттенхэмом» и тянул команду в следующий раунд, но сдался после перерыва – как и все партнеры.
Итог – пока что в ЛЕ от России едет только ЦСКА. Это новый повод поговорить о таблице коэффициентов УЕФА.
Россия уже провалила сезон в еврокубках?
Сергей Песьяков, «Ростов» – «Маккаби Хайфа»
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Все впереди, но исходные данные огорчают. Без «Ростова» и «Динамо» Россия потеряла 2/3 квоты в ЛЕ. В ЛЧ гарантированно выйдут «Зенит» и «Локомотив», а вот «Краснодару» еще надо отбиться от ПАОК в ответной игре. Иначе «быков» будет ждать группа Лиги Европы.
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» уже принесли России 9 баллов: от петербуржцев и железнодорожников прилетело по 4 за проход в групповой этап ЛЧ, от «быков» – еще 1 за домашнюю победу в квалификации. А вот выход ЦСКА в группу ЛЕ дополнительными баллами не поощряется.
Главная проблема – в формуле, по которой считается рейтинг. В ней сумма баллов делится на число клубов, которые стартовали в евросезоне. Это значит, что все баллы российских команд в ЛЧ и ЛЕ будут делиться на шесть, а активных клубов останется только четыре.
Выходит, Португалия умчит вперед?
«Спортинг» – «Абердин»
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На это есть все шансы, ведь ни одна из пяти португальских команд еще не распрощалась с еврокубками.
- «Порту» стал первым в чемпионате и сразу пролетел в ЛЧ, «Брага» забрала бронзу и попала в ЛЕ;
- «Спортинг» прошел «Абердин» в ЛЕ – впереди у них австрийский ЛАСК. «Риу Ави» передушил «Бешикташ» в серии пенальти и будет играть с «Миланом»;
- Подвела только «Бенфика», которая отлетела в квалификации ЛЧ. Правда, она пройдет в группу ЛЕ.
Здесь для России есть только один позитивных сюжет – осечка «Бенфики». При этом «орлы» споткнулись об ПАОК. Выходит, «Краснодар» чуть ли не напрямую отбирает очки у конкурентов по коэффициентам.
Еще вероятен вылет «Риу Ави» от «Милана», но об этом можно будет судить только в октябре.
А кто поджимает снизу?
Сергей Сидорчук и Тим Кляйндинст, «Гент» – «Динамо Киев»
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Восьмое и девятое место в таблице коэффициентов – у Бельгии с Украиной. Их перспективы взмыть строчкой выше туманны. Во-первых, велико отставание: 7,7 баллов для бельгийцев, 9,5 – для украинцев (прибавьте какие-то цифры, которых добьются российские клубы). Во-вторых, команды из этих стран пересеклись в квалифае ЛЧ.
- От Бельгии в группу ЛЧ точно мчит «Брюгге», от Украины – «Шахтер». А в отборах «Гент» играет с киевским «Динамо». Первый матч украинская команда выгрызла в гостях со счетом 2:1. Вылетевшая команда поедет в ЛЕ.
- Там она точно составит компанию «Антверпену» – этот коллектив взял бельгийский Кубок и двинула в группы напрямую. Соотечественники из «Шарлеруа» грохнули «Партизан» 2:1 и будут играть с «Лехом». «Стандард» выстрадал такой же результат с «Войводиной», впереди – «Фехервар».
- Результат Украины в ЛЕ скромнее. «Заря» точно будет в группе, а вот команды из отборов отлетели: «Десна» уступила «Вольфсбургу», «Колос» – «Риеке».
Если проще, в ближайший сезон Россия вряд ли съедет с седьмого места в таблице коэффициентов. Бельгия может наверстать разрыв – все команды из этой страны бьются в еврокубках. У Украины заявка слабее: два коллектива из пяти уже отвалились от еврокубков.