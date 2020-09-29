Вечером 30 сентября «Краснодар» сыграет важнейший матч сезона: «быки» на выезде встретятся с ПАОК и определят, кто выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в России, «Краснодар» победил со скользким счетом 2:1. Теперь команду Мурада Мусаева ждет серьезнейшее испытание в Греции.

Кто фаворит

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Букмекеры считают, что дальше пройдет «Краснодар»: на это событие дается коэффициент 1.56, на успех ПАОК можно поставить за 2.45. Однако фаворитом матча, а не противостояния считаются греки – их победу в рамках 90 минут эксперты оценили в 2.16. Ничья – 3.43, победа «Краснодара» в основное время – 3.49.

Где посмотреть

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало трансляции – в 21:45 мск. Eurosport проведет текстовую трансляцию: если вдруг будете не у телевизора, подключайтесь.

Потери

Со стороны «Краснодара» в матче точно не примет участия нападающий Ари, у него мышечная травма. Под вопросом – Петров, Кайо, Вандерсон и Берг.

Слова

Коуч «Краснодара» Мурад Мусаев:

Я не могу поступить так, как ПАОК – убрать перед Лигой чемпионов в запас восемь футболистов основы. И пускай будь что будет. У нас нет такой большой скамейки, нет большой прочности. Мы пытаемся идти от матча к матчу. Каждая следующая игра для нас самая важная

Коуч ПАОК Абел Феррейра:

Вопрос об исходе противостояния открыт. Настаиваю, что результат не предрешен. Есть большое желание победить, у нас есть боевой дух.

Ориентировочные составы

ПАОК

«Краснодар»

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