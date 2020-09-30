Киевское «Динамо» оформило путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне одолели в двухматчевом противостоянии бельгийский «Гент».

Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Луческу, а домашняя победа была более уверенной – 3:0. Уже на девятой минуте мяч в сетку положил Виталий Буяльский, а потом два пенальти реализовали Карлос де Пена и Жерсон Родригес.

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Динамовцы вернулись в групповой этап спустя четыре года – в последний раз они играли в основном турнире ЛЧ в сезоне-2016/17 как чемпионы Украины. Квалификацию в последний раз и вовсе проходили в сезоне-2012/13 – тогда клуб возглавлял Юрий Семин.

С 23 июля «Динамо» тренирует румын Мирча Луческу, которого местные ультрас не приняли из-за продолжительной работы в «Шахтере». Коуча не простили даже за Суперкубок, добытый в борьбе с бывшей командой. По некоторым данным, Луческу вынужден проживать на клубной базе за городом, а не в центре столицы – чтобы минимизировать общение с радикальными фанами.

Но пока группировки бунтуют, тренер почти установил возрастной рекорд группового этапа Лиги чемпионов. Он будет стоять на бровке в 75 лет – три года назад тренеру «Баварии» Юппу Хайнкесу было 72.

«Рад, что прошли дальше, но недоволен игрой. Самое главное, что есть результат, и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3:0 было все отлично, а потом пошли ошибки. Много стандартов у соперника, а стандарты – это их козырь. Я хочу видеть другой футбол, а не тот, что был во втором тайме, но результат мне понравился. Давайте сейчас порадуемся результату», – Луческу не дает спуска игрокам и пожурил их за то, что после комфортного счета они немного выпустили нити игры из рук.

Тренер скептически отнесся к вопросу журналистов об усилении состава к групповому этапу, несмотря на то, что трансферов на вход с момента его назначения не было. В центре защиты, например, закрепился 18-летний Илья Забарный, который сыграл в ЛЧ больше минут, чем в чемпионате.

Футболисты киевского «Динамо» Фото: Getty Images

«Усиление? К сожалению много игроков уедут в сборные. Как по мне лучше оставить их тут, чтобы они готовились к Лиге чемпионов. Мы же только строим команду», – заявил Луческу.

Когда его спросили о покупке новых игроков, он тоже среагировал на стиле: «Дайте денег, и я куплю».

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 1 октября.

От России точно сыграют «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» вечером 30 сентября оспорит путевку с ПАОК.

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