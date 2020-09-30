«Краснодар» переиграл ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2:1.

Голами в матче отметились Иоаннис Михайлидис (автогол), Омар Эль-Каддури и Реми Кабелла. В первой встрече, которая прошла в Краснодаре, также была зафиксирована победа «быков» со счетом 2:1 (счет по сумме двух матчей – 4:2).

Чемпионат России
Встречай Winline Derby – очные игры «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»
9 ЧАСОВ НАЗАД
  • Таким образом Россию на групповом этапе Лиги чемпионов впервые представят сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
  • «Краснодар» впервые пробился в групповую стадию главного еврокубка.

Кокорин сильнее Джикии, Ротенберг улучшил удары. Все рейтинги российских игроков в FIFA 21

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Португалии
Экс-вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в португальский клуб
16 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
«Краснодар» сыграет судьбоносный матч с ПАОК. Кто пройдет в группу ЛЧ?
ВЧЕРА В 20:46