Голами в матче отметились Иоаннис Михайлидис (автогол), Омар Эль-Каддури и Реми Кабелла. В первой встрече, которая прошла в Краснодаре, также была зафиксирована победа «быков» со счетом 2:1 (счет по сумме двух матчей – 4:2).