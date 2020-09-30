«Краснодар» переиграл ПАОК в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2:1.
Голами в матче отметились Иоаннис Михайлидис (автогол), Омар Эль-Каддури и Реми Кабелла. В первой встрече, которая прошла в Краснодаре, также была зафиксирована победа «быков» со счетом 2:1 (счет по сумме двух матчей – 4:2).
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- Таким образом Россию на групповом этапе Лиги чемпионов впервые представят сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
- «Краснодар» впервые пробился в групповую стадию главного еврокубка.
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