«Краснодар» порвал ленты спортивных СМИ и установил сразу два «впервые» в истории в российского футбола. «Быки» влетели в ЛЧ и стали третьими ее участниками от РПЛ – такого раньше не было. Победы с одинаковыми 2:1 и бычья прыть на выезде создали иллюзию топ-статуса. Теперь в «Краснодар» верят как в крупную единицу под евроарену.

Но в этой ЛЧ южане вряд ли потянут серьезные задачи. Ответка с ПАОК доказала: «Краснодар» – все та же легкомысленная и неосторожная команда, какие обычно упираются в потолок группы.

Лига чемпионов УЕФА «Отчасти повезло». Сафонов – об отбитом от ПАОК пенальти 23/09/2020 В 05:45

Мурад Мусаев, «Краснодар» – ПАОК Фото: Getty Images

Гнусное дело – быть скептиком на фоне эйфории. Но «Краснодар» вынуждает и подталкивает. Холодный взгляд на греческий матч сразу отчеркивает: в первом тайме команде Мусаева было слишком душно на мяче. Не от хорошей жизни Вилена ковырялся на фланге, а Классон грустил без мяча. «Быки» с трудом проталкивали владение в финальную треть и не набили ни единого момента за первые 45 минут. Не помогли и контратаки: они обрывались либо до центральной линии, либо в самый важный момент – перед штрафной.

ПАОК настрелял 17 ударов против 10 у «Краснодара». Удельный вес каждого из греческих выстрелов был выше – и это в статистику не идет игра Сафонова вне рамки. Матвей постоянно страховал партнеров на выходе – это лишь нагнетало давление ПАОК. Кипер «Краснодара» выстоял, как по учебнику, но это и подталкивает к негативу. Не в отношении Сафонова, а в отношении системы, которая толкнула его к героизму.

Матвей Сафонов, «Краснодар» – ПАОК Фото: Getty Images

Эту систему олицетворил Кайо. Бразильский центрдеф провел игру отвязно даже по своим меркам. Кайо систематически бросался на соперников в опорной зоне и лез в небрежные обводки. В матче с ПАОК ему везло на запредельную эффективность – это приводило в восторг. Только стиль Кайо не предполагает стабильности: активные защитники, которые часто теряют голову, выдают матчи как по метроному. В группе на его агрессии точно наживутся.

Пару ему составит Вилена. Тонни слишком часто представлял себя в роли Месси – с той лишь разницей, что, в отличие от Лео, он вваливался в дриблинг в центре поля и отпускал владение.

Тонни Вилена, «Краснодар» – ПАОК Фото: Eurosport

Итоговый счет «Краснодар» зажег благодаря провалам в первой линии ПАОК. Дебютный гол вписан в итоги с приставкой «авто», в голе Кабелла был ужасный вынос и такой же ужасный контроль за включениями в штрафную.

В победе «Краснодара» почти не было системного подхода. Мусаев не выкатил ни одного интересного хода, который можно счесть за причину виктории. Именно это и настораживает.

«Краснодар» отстал от ПАОК по структуре на мяче и выхлопу атаки. Перфомансы, как у Сафонова, радуют и пугают одновременно. А противники в группе точно наживутся на стиле Вилены и Кайо.

Зато твиттер команды уже козыряет хэштегом #БыкиВЕвропе. Вопрос лишь в том, как долго он будет актуальным.

Лига чемпионов УЕФА Великолепный гол Кабелла и отбитый Сафоновым пенальти в матче с ПАОК 22/09/2020 В 21:59