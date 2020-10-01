1 октября состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Главное, что нужно знать об определяющем событии евросезона.
Где и когда
Лига чемпионов УЕФА
Россию в групповом этапе ЛЧ впервые представят 3 клуба
Ивент пройдет 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало – в 18:00 по Москве.
Участники
- Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья».
- Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»
- Италия: «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»
- Германия: «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «РБ Лейпциг», «Боруссия Менхенгладбах»
- Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Ренн»
- РОССИЯ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»
- Украина: «Шахтер», «Динамо Киев»
- Португалия: «Порту»
- Бельгия: «Брюгге»
- Турция: «Истанбул Башакшехир»
- Нидерланды: «Аякс»
- Греция: «Олимпиакос»
- Венгрия: «Ференцварош»
- Дания: «Мидтьюлланн»
- Австрия: «РБ Зальцбург»
Корзины
- Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»
- Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия Дортмунд», «Челси», «Аякс»
- Корзина 3: «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»
- Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия Менхенгладбах», «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланн», «Ренн», «Ференцварош»
Как пройдет жеребьевка
Конкретный порядок процедуры будет уточнен перед самой жеребьевкой. К 26 обладателям прямых путевок прибавились шесть победителей плей-офф квалификации («Краснодар», «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Мидтьюлланн»). Участники распределены по четырем корзинам:
- В первой – победители Лиги чемпионов и Лиги Европы плюс чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА.
- По трем оставшимся корзинам команды раскидали согласно клубному рейтингу УЕФА.
* В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.
Где смотреть
Прямая трансляция события пройдет на сайте Eurosport. Напомним, начало в 18:00 по Москве.
Когда пройдет групповой этап
- Тур 1: 20/21 октября
- Тур 2: 27/28 октября
- Тур 3: 3/4 ноября
- Тур 4: 24/25 ноября
- Тур 5: 1/2 декабря
- Тур 6: 8/9 декабря
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