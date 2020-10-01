1 октября состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Главное, что нужно знать об определяющем событии евросезона.

Где и когда

Лига чемпионов УЕФА Россию в групповом этапе ЛЧ впервые представят 3 клуба 7 ЧАСОВ НАЗАД

Ивент пройдет 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало – в 18:00 по Москве.

Участники

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья».

«Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья». Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»

«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» Италия: «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»

«Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио» Германия: «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «РБ Лейпциг», «Боруссия Менхенгладбах»

«Бавария», «Боруссия Дортмунд», «РБ Лейпциг», «Боруссия Менхенгладбах» Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Ренн»

«ПСЖ», «Марсель», «Ренн» РОССИЯ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар» Украина: «Шахтер», «Динамо Киев»

«Шахтер», «Динамо Киев» Португалия: «Порту»

«Порту» Бельгия: «Брюгге»

«Брюгге» Турция: «Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» Нидерланды: «Аякс»

«Аякс» Греция: «Олимпиакос»

«Олимпиакос» Венгрия: «Ференцварош»

«Ференцварош» Дания: «Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» Австрия: «РБ Зальцбург»

Корзины

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»

«Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту» Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия Дортмунд», «Челси», «Аякс»

«Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия Дортмунд», «Челси», «Аякс» Корзина 3: «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»

«Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта» Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия Менхенгладбах», «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланн», «Ренн», «Ференцварош»

Как пройдет жеребьевка

Конкретный порядок процедуры будет уточнен перед самой жеребьевкой. К 26 обладателям прямых путевок прибавились шесть победителей плей-офф квалификации («Краснодар», «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Мидтьюлланн»). Участники распределены по четырем корзинам:

В первой – победители Лиги чемпионов и Лиги Европы плюс чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА.

По трем оставшимся корзинам команды раскидали согласно клубному рейтингу УЕФА.

* В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.

Где смотреть

Прямая трансляция события пройдет на сайте Eurosport. Напомним, начало в 18:00 по Москве.

Когда пройдет групповой этап

Тур 1: 20/21 октября

20/21 октября Тур 2: 27/28 октября

27/28 октября Тур 3: 3/4 ноября

3/4 ноября Тур 4: 24/25 ноября

24/25 ноября Тур 5: 1/2 декабря

1/2 декабря Тур 6: 8/9 декабря

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