1 октября состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Главное, что нужно знать об определяющем событии евросезона.

Где и когда

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Ивент пройдет 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Начало – в 18:00 по Москве.

Участники

  • Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья».
  • Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»
  • Италия: «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»
  • Германия: «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «РБ Лейпциг», «Боруссия Менхенгладбах»
  • Франция: «ПСЖ», «Марсель», «Ренн»
  • РОССИЯ: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»
  • Украина: «Шахтер», «Динамо Киев»
  • Португалия: «Порту»
  • Бельгия: «Брюгге»
  • Турция: «Истанбул Башакшехир»
  • Нидерланды: «Аякс»
  • Греция: «Олимпиакос»
  • Венгрия: «Ференцварош»
  • Дания: «Мидтьюлланн»
  • Австрия: «РБ Зальцбург»

Корзины

  • Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»
  • Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия Дортмунд», «Челси», «Аякс»
  • Корзина 3: «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»
  • Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия Менхенгладбах», «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланн», «Ренн», «Ференцварош»

Как пройдет жеребьевка

Конкретный порядок процедуры будет уточнен перед самой жеребьевкой. К 26 обладателям прямых путевок прибавились шесть победителей плей-офф квалификации («Краснодар», «Динамо Киев», «РБ Зальцбург», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Мидтьюлланн»). Участники распределены по четырем корзинам:

  • В первой – победители Лиги чемпионов и Лиги Европы плюс чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА.
  • По трем оставшимся корзинам команды раскидали согласно клубному рейтингу УЕФА.

* В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.

Где смотреть

Прямая трансляция события пройдет на сайте Eurosport. Напомним, начало в 18:00 по Москве.

Когда пройдет групповой этап

  • Тур 1: 20/21 октября
  • Тур 2: 27/28 октября
  • Тур 3: 3/4 ноября
  • Тур 4: 24/25 ноября
  • Тур 5: 1/2 декабря
  • Тур 6: 8/9 декабря

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