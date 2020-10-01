«Краснодар» переиграл ПАОК со счетом 4:2 по сумме двух матчей и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Капитан «Зенита» Артем Дзюба смотрел ответный матч и очень порадовался победному голу Реми Кабелла – француз забил второй мяч «быков» и зафиксировал повторение счета первого матча (2:1). «Молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат – дно. Достали уже отмазываться. Браво! Браво! Браво!», – сказал Артем в сториз инстаграма.

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  • Россию на групповом этапе Лиги чемпионов впервые представят сразу три клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
  • «Краснодар» впервые пробился в групповую стадию главного еврокубка.

«Краснодару» повезло пробиться в ЛЧ. В группе «быкам» не простят греческих ошибок

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