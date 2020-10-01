«Футбольный бог вознаградил «Краснодар» за то, что команда терпела и билась. И в таком непростом ритме с играми на третий, четвертый день они выдержали. Выручил и вратарь, и защитники хорошо сыграли, и полузащитники отрабатывали, и нападающие опускались.