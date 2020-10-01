Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал выход «быков» в групповой этап Лиги чемпионов.
«Футбольный бог вознаградил «Краснодар» за то, что команда терпела и билась. И в таком непростом ритме с играми на третий, четвертый день они выдержали. Выручил и вратарь, и защитники хорошо сыграли, и полузащитники отрабатывали, и нападающие опускались.
Поэтому здесь сработало все в совокупности. Это пока только маленький шажочек для «Краснодара». И мы видим, что команда постепенно движется наверх. Поздравлять Сергея Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити» на своем стадионе», – цитирует Быстрова Sport24.
- «Краснодар» дважды обыграл ПАОК с одинаковым счетом 2:1.
- Клуб Сергея Галицкого впервые пробился в групповой этап ЛЧ.