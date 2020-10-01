1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперников узнали три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

У КАКОГО ИЗ РУССКИХ КЛУБОВ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ?