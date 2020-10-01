1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперников узнали три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».
Группа В: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия Мёнхенгладбах».
Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель».
Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланн».
Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн».
Группа F: «Зенит», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Брюгге».
Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» (Киев), «Ференцварош».
Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».
- На групповом этапе ЛЧ впервые в истории сыграют 3 клуба из РПЛ.
- 1-й тур состоится 20/21 октября, 6-й – 8/9 декабря.