1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперников узнали три российских клуба: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив».

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Группа В: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия Мёнхенгладбах».

Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель».

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланн».

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн».

Группа F: «Зенит», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Брюгге».

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» (Киев), «Ференцварош».

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».

У КАКОГО ИЗ РУССКИХ КЛУБОВ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ?
  • На групповом этапе ЛЧ впервые в истории сыграют 3 клуба из РПЛ.
  • 1-й тур состоится 20/21 октября, 6-й – 8/9 декабря.

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