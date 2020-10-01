1 октября состоялась долгожданная жеребьевка Лиги чемпионов, которая подарила интригующие противостояния. Выйдут ли русские клубы в плей-офф? Кто вылетит из трио «ПСЖ»/«РБ Лейпциг/«МЮ»? Как Миранчук сыграет на «Энфилде»?
Самое время выбрать фаворитов и андердогов.
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КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А?
КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ В ГРУППЕ B?
В ГРУППЕ С ВСЕ ЯСНО? ИЛИ НЕТ?
КТО ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ В ГРУППЕ D?
ВЕРИМ В «КРАСНОДАР» В ГРУППЕ E?
КТО ОБГОНИТ ВСЕХ В ГРУППЕ F?
2 МОНСТРА В ГРУППЕ G. КТО ВЫИГРАЕТ?
КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ СПРАВИТСЯ В ГРУППЕ H?
БОНУСНЫЙ ВОПРОС: СКОЛЬКО РУССКИХ КЛУБОВ СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ:
- На групповом этапе ЛЧ впервые в истории сыграют 3 клуба из РПЛ.
- 1-й тур состоится 20/21 октября, 6-й – 8/9 декабря.
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