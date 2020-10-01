1 октября состоялась долгожданная жеребьевка Лиги чемпионов, которая подарила интригующие противостояния. Выйдут ли русские клубы в плей-офф? Кто вылетит из трио «ПСЖ»/«РБ Лейпциг/«МЮ»? Как Миранчук сыграет на «Энфилде»?

Самое время выбрать фаворитов и андердогов.

Лига чемпионов УЕФА «Бавария», «Челси» и «Дортмунд». Русские клубы узнали соперников 42 МИНУТЫ НАЗАД

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А? «Бавария» «Атлетико» «Зальцбург» «Локомотив»

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ В ГРУППЕ B? «Реал» «Шахтер» «Интер» «Мёнхенгладбах»

В ГРУППЕ С ВСЕ ЯСНО? ИЛИ НЕТ? «Порту» «Ман Сити» «Олимпиакос» «Марсель»

КТО ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ В ГРУППЕ D? «Ливерпуль» «Аякс» «Аталанта» «Мидтьюлланн»

ВЕРИМ В «КРАСНОДАР» В ГРУППЕ E? «Севилья» «Челси» «Краснодар» «Ренн»

КТО ОБГОНИТ ВСЕХ В ГРУППЕ F? «Зенит» «Дортмунд» «Лацио» «Брюгге»

2 МОНСТРА В ГРУППЕ G. КТО ВЫИГРАЕТ? «Ювентус» «Барселона» «Динамо» (Киев) «Ференцварош»

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ СПРАВИТСЯ В ГРУППЕ H? «ПСЖ» «МЮ» «РБ Лейпциг» «Башакшехир»

БОНУСНЫЙ ВОПРОС: СКОЛЬКО РУССКИХ КЛУБОВ СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ: 3 2 1 0

На групповом этапе ЛЧ впервые в истории сыграют 3 клуба из РПЛ.

1-й тур состоится 20/21 октября, 6-й – 8/9 декабря.

Лига чемпионов УЕФА Быстров: «Поздравим Галицкого, когда «Краснодар» обыграет «Баварию» 3 ЧАСА НАЗАД