В швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, первого в истории с участием сразу трех русских клубов.

«Зенит» опять избежал заведомых грандов: вечно загадочная «Боруссия» Дортмунд, никакущий после карантина «Лацио» и «Брюгге». Пока петербургский клуб отшучивался мемами…

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» должен выходить, а «Локо» казнят. Разбор всех групп ЛЧ 13 МИНУТ НАЗАД

… фанаты настраивались на повторение прошлогоднего результата:

«Зенит опять 4-е место займет. Там дзюбинские офсайды и левые пенальти никто ставить не будет», – уверен @12ozGooze.

Василий Уткин у себя в телеграме был дипломатичнее: «Недостаточно представляю себе «Брюгге», но сейчас мне кажется, эта команда не настолько сильнее «Зенита», чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но «Зенит» в Лиге всегда найдет, где сесть в лужу».

Разумеется, не обошли вниманием и старую конспирологическую теорию о влиянии Газпрома на жеребьевку.

Исторический экскурс от @serj_bobrov:

«Последний раз у «Зенита» сильная группа была в 2009-м с «Юве» и «Реалом», с тех пор завозили только «малаги», бракованные «миланы», «генты», «аустрии» и в любой непонятной ситуации – «Бенфика». «Ред Булл» не топовая команда, возможно, пока что, хотя сыграли хорошо. Правда, перед ЛЧ это не было ясно.

Почему у ЦСКА что не попадание, то группа смерти (не болею за них, но факт есть факт – у них всегда жопа)? А «Зенит» даже будучи во второй корзине (оттуда и «Атлетико» и прочие жители первой корзины) всегда получает вариант «мечты сбываются +».

А вот какую группу мечты в твиттере пытались предсказать:

«Локомотиву» повезло меньше: «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург». «Любая группа будет сложной. Я просто счастлив, что мы попали в число 32 лучших команд Европы. Будем биться и постараемся сделать все возможное, чтобы успешно представлять наш клуб на европейской арене», – подвел итоги Николич, и эти слова не понравились ностальгирующим по Семину болельщикам.

«Т.е. перед этим тренером задачи выйти из группы не стоит?» – возмущен @drezinafan.

Ну и в целом настроения пессимистические.

Особенно пугает перспектива встречи с сильнейшей командой Европы-2019/20:

«Может в Мюнхен лучше не поедем? Технарь 3-0 был бы отличным результатом», – предложил @MishanyaLee.

Высказался даже настоящий железнодорожник:

«Чо там, немецкое порно намечается? Немецкая машина против отечественного локомотива. Надеюсь, заруба будет интересней, чем с «Барсой»!! Сам болела «Краснодара», но вам, ребята, тоже успехов желаю. 11 лет на ЖД в локомотивном депо отработал!!»

Лучшим моментом жеребьевки стало появление Юрия Палыча в заставке УЕФА, посвященной «Локомотиву»:

@Durton23: «А чем сейчас подавился Кикнадзе, когда увидел Семина в ролике про «Локо» на жеребьевке?»

@the27th_open: «Лучше всего выступили парни, добавившие Семина в ролик «Локо»

«Краснодар» в дебютной ЛЧ сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Французы уже грозят «быкам» в комментариях:

«Ха-ха-ха! Камавинга (17-летний полузащитник «Ренна», уже оцениваемый почти в 40 млн евро – Eurosport.ru) сокрушит вашу гнилую команду – вот увидите. Ахахаха!» – злорадствует .

Простые русские парни совершили ответный рейд в ветку французского клуба:

«Ребята, «Краснодар» вам зад надерет. *** [фиг] вам, а не 3-е место) you understand? «Гитлер капут» вам всем сделает».

А вообще болельщики черно-зеленых хранят оптимизм:

«Челси» перестраивается, «Севилья» предпочитает другой турнир, выходит у «Краснодара» шансов побольше чем у «Зенита» и «Локомотива», там вообще без вариантов», – @OUTFORMAT.

Ну а остальной мир просто предвкушает возвращение легендарного противостояния Месси vs Роналду.

«Роналду», увидев Месси на матче «Ювентуса» с «Барсой»: «Наконец-то!!! Достойный соперник. Наша битва будет легендарной».

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 октября.

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