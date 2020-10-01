Жеребьевка ЛЧ состоялась на месяц позже обычного, зато в традиционном формате. Красивая студия, элитные гости (хэдлайнер – Дидье Дрогба), протокольные интервью, тепленькие шарики – короче, УЕФА создала все условия, чтобы сгенерировать шикарные группы с кучей интриг.

Самая жестокая

Лига чемпионов УЕФА «Зенит» всегда найдет, где сесть в лужу». Реакция твиттера на жеребьевку ЛЧ ЧЕРЕЗ 14 МИНУТ

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

«Атлетико» точно зарубится с чемпионами за первое место – «Хоффенхайм» как раз доказал, что обыгрывать можно даже сегодняшнюю «Баварию». Но самые яркие матчи в этой группе выдаст «Зальцбург», который реально помешан на атаке и вообще не парится из-за пропущенных. В прошлом году в перестрелку с австрийцами ворвался Юрген Клопп (3:4 на «Энфилде»), теперь пришло время других грандов.

Перспективы «Локо» откровенно пугают – он объективно слабее всех и рискует третий год подряд занять последнее место. Лигоевропейская весна станет серьезнейшей ачивкой Николича, а о плей-офф ЛЧ мечтать просто наивно: «Бавария» в космосе, а Симеоне уже на автомате побеждает москвичей.

КТО ВЫИГРАЕТ ГРУППУ А? «Бавария» «Атлетико» «Зальцбург» «Локомотив»

Самая предсказуемая

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Мёнхенгладбах»

Прошлой осенью Конте абсолютно по-идиотски подарил «Дортмунду» вторую строчку, но теперь так уже нельзя – могут уволить. Придется бороться с «Реалом», и шансов объективно полно: Зидан регулярно выпрыгивает в плей-офф со второго места – так было даже в победных сезонах.

«Мёнхенгладбах» – фаворит в битве за третье место, но только если основываться на прайсах с Transfermarkt (314 против 137 млн). После полуфинала ЛЕ «Шахтер» вряд ли испугается дуэли с Гладбахом: немцев надо гасить, а самим снова шагать за Кубком УЕФА.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ В ГРУППЕ B? «Реал» «Шахтер» «Интер» «Мёнхенгладбах»

Самая тоскливая

Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

Легчайший барьер для Пепа, который опять займет первое место, но придумает пару ничьих на излете группового этапа. Матчи этой группы возбудят лишь персональных фанов Андре Виллаш-Боаша (в России их полно), которым хочется, чтобы португалец прыгнул с четвертого посева в плей-офф ЛЧ. Возможно, у него получится – «Порту» и греки точно не сильнее «Марселя».

В ГРУППЕ С ВСЕ ЯСНО? ИЛИ НЕТ? «Порту» «Ман Сити» «Олимпиакос» «Марсель»

Самая жаркая

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланн»

Мем про блондинку на диване снова актуален: датчане прибили «Славию», но залетели в компанию живодеров, которые поиздеваются над «Мидтьюлланном».

Судя по всему, «Аталанта» отправит «Аякс» в ЛЕ – итальянцы в зверской форме, плюс поправится Миранчук. Первое место однозначно у «Ливерпуля»: до весны Клопп может сфокусироваться на Премьер-лиге. Несмотря на то, что расклад относительно очевидный, врубать матчи в группе D все равно нужно – скорее всего, именно тут будут стабильно пробивать гигантские тоталы.

КТО ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ В ГРУППЕ D? «Ливерпуль» «Аякс» «Аталанта» «Мидтьюлланн»

Самая ровная

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Краснодару» повезло: в дебютной лигочемпионской группе есть и гранд (круто, учитывая, что болельщиков пустят на игры), и действующий победитель еврокубка, и проходимая команда из четвертой корзины. Можно рубиться в удовольствие, ведь за последнее место никто не раскритикует, а выход в ЛЕ будет считаться триумфом.

Прогноз банален: «Челси» возглавит группу, а «Севилья» временно променяет любимую Лигу Европы на топ-16 Лиги чемпионов.

ВЕРИМ В «КРАСНОДАР» В ГРУППЕ E? «Севилья» «Челси» «Краснодар» «Ренн»

Самая легкая

Группа F: «Зенит», «Боруссия», «Лацио», «Брюгге»

Пока в Петербурге мечтали об «Аяксе», «Зениту» выпала «Боруссия» – видимо, чтобы не вызвать дополнительных подозрений. Понятно, что «Дортмунд» обязан выигрывать группу (Санчо и Холанн – серийные убийцы), но играть с ним будет проще, чем с вязким и обученным «Лейпцигом» в 2019-м.

«Лацио» вообще не впечатляет после коронавирусной паузы (скатились на четвертое место, уступили всем топам), а «Брюгге» элементарно слабее «Зенита». Мораль: четвертое место – крах Семака, третье – терпимый результат, второе – адекватная задача. Эта группа точно не сильнее прошлогодней, плюс поправился Малком, от которого ждут магии. Пора выходить в плей-офф, Питер по нему уже соскучился.

КТО ОБГОНИТ ВСЕХ В ГРУППЕ F? «Зенит» «Дортмунд» «Лацио» «Брюгге»

Самая принципиальная

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо», «Ференцварош»

Здесь намечается куча важных противостояний. Роналду против Месси – они уже открыто признаются, что соскучились друг по другу (мы тоже). Ребров против киевского «Динамо» – трогательная дуэль за третье место в группе. Пирло против «Барсы» – Андреа срочно нужна вендетта за финал ЛЧ-2015.

В общем, посев кажется здравым (так и закончат), но в этой группе однозначно будут крутейшие матчи, причем в каждом туре.

2 МОНСТРА В ГРУППЕ G. КТО ВЫИГРАЕТ? «Ювентус» «Барселона» «Динамо» (Киев) «Ференцварош»

Самая смертельная

Группа H: «ПСЖ», «МЮ», «Лейпциг», «Истанбул»

С турками можно сразу прощаться, а вот большие дяди раздадут огня. Аутсайдером в этой тройке смотрится «Юнайтед»: «ПСЖ» недавно был в финале ЛЧ, немцы шикарно выстроены, а у «дьяволов» все зависит от настроения – стабильности пока ноль.

С другой стороны, «Париж» провел самое слабое окно за последние лет восемь, а «РБ» потерял Вернера, поэтому Сульшер может всех удивить. Прогнозировать тут бесполезно – надо смотреть и кайфовать.

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ СПРАВИТСЯ В ГРУППЕ H? «ПСЖ» «МЮ» «РБ Лейпциг» «Башакшехир»

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