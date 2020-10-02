1 октября завершились квалификационные матчи еврокубков.

По итогам последних раундов отбора «Краснодар» прошел ПАОК на пути в групповой этап Лиги чемпионов, а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» не смогли пробиться в основной турнир Лиги Европы – команды проиграли соответственно «Милану» и клубу ЛАСК. У занимающей шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии 40,949 балла, у России 36,549 балла – на 4,4 балла меньше.

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  • В нынешнем сезоне от России в Лиге чемпионов сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы – ЦСКА.
  • Португалию в Лиге чемпионов представит «Порту», «Бенфика» и «Брага» сыграют в ЛЕ.

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