1 октября завершились квалификационные матчи еврокубков.
По итогам последних раундов отбора «Краснодар» прошел ПАОК на пути в групповой этап Лиги чемпионов, а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» не смогли пробиться в основной турнир Лиги Европы – команды проиграли соответственно «Милану» и клубу ЛАСК. У занимающей шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии 40,949 балла, у России 36,549 балла – на 4,4 балла меньше.
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- В нынешнем сезоне от России в Лиге чемпионов сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы – ЦСКА.
- Португалию в Лиге чемпионов представит «Порту», «Бенфика» и «Брага» сыграют в ЛЕ.
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