По итогам последних раундов отбора «Краснодар» прошел ПАОК на пути в групповой этап Лиги чемпионов, а португальские «Риу Аве» и «Спортинг» не смогли пробиться в основной турнир Лиги Европы – команды проиграли соответственно «Милану» и клубу ЛАСК. У занимающей шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии 40,949 балла, у России 36,549 балла – на 4,4 балла меньше.