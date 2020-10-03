Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман изящно прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, согласно которым его команда сыграет с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио».

«Менее сексуально, чем в прошлом году, но не менее сложно. Это хорошие клубы с бюджетами, превышающими наш. Выход в Лигу Европы будет хорошим итогом. Но мы стремимся к максимуму», – цитирует 46-летнего Клемана официальный сайт «Брюгге».

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  • В сезоне-2019/20 «Брюгге» играл с «ПСЖ», «Реалом» и «Галатасараем», результатом стал выход в Лигу Европы. Тогда бельгийцы добились ничьи на «Сантьяго Бернабеу».
  • Первый матч «Зенита» и «Брюгге» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге.

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