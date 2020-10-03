«Менее сексуально, чем в прошлом году, но не менее сложно. Это хорошие клубы с бюджетами, превышающими наш. Выход в Лигу Европы будет хорошим итогом. Но мы стремимся к максимуму», – цитирует 46-летнего Клемана официальный сайт «Брюгге».