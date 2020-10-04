Перед выездным матчем 22 сентября представитель австрийского клуба выразил опасения по поводу поездки в Израиль – в государстве высокий уровень заболеваемости COVID-19, а в составе оппонента было сразу шесть случаев заражения, но УЕФА настоял на проведении матча по расписанию. Перед ответкой в Австрии 30 сентября у «Маккаби» было уже 11 больных, но по правилам футбольной организации матч должен состояться, если у клуба есть по крайней мере 13 здоровых футболистов.

Очевидно, спортсмены с позитивным результатом теста не принимали участия в играх, но печальный итог все же последовал – 4 октября «РБ» отчитался о трех случаях заражения в составе клуба. Заболевших тут же отправили на карантин, а остальных игроков перевели на режим внутренней изоляции – это означает, что они могут перемещаться только между домом, тренировочной базой и местами проведения матчей. Внешние контакты под запретом. Кроме того, ни один футболист команды не поедет в составы своих национальных команд на предстоящий международный перерыв, говорится в заявлении клуба.