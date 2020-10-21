Российский полузащитник Алексей Миранчук дебютировал в составе «Аталанты» и сразу в Лиге чемпионов. 25-летний футболист вышел на замену на 80-й минуте матча стартового тура группового этапа против датского «Мидтьюлланна» .

Это второй матч русского футболиста в заявке бергамасков. Впервые он был заявлен 17 октября на игру Серии А против «Наполи», но на поле так и не вышел. Без помощи Алексея «нерадзурри» тогда крупно проиграли 1:4.