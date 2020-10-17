В 2005 году состоялся легендарный финал Лиги чемпионов: «Ливерпуль» после первого тайма горел «Милану» со счетом 0:3, но после перерыва отыгрался и вырвал победу в серии пенальти. Одним из участников матча был Стив Финнан, который сейчас расстается с одной из самых знаковых наград в карьере любого футболиста.

В начале октября в английских газетах появилась новость о банкротстве фирмы Finnan Developments. Еще в январе регистрационная палата опубликовала отчет о ходе добровольного закрытия компании. Ранее Финнан вложил в строительный бизнес около 4 млн евро, а его брат Шон занялся застройкой. Между братьями произошла ссора, которая привела к долгам на 4,4 млн евро.

Футбол По секрету всему свету: последний шанс для Алонсо 29/07/2009 В 07:05

Положение Стива настолько плачевное, что он выставил на аукцион Graham Budd Auctions ценнейшие спортивные вещи. Медаль победителя стамбульского финала ЛЧ он продает за 13-17 тысяч евро, футболку с того матча – за 2,2-2,7 тысячи, копию трофея ЛЧ – за 6,5-9 тысяч. Также на аукцион выставлены медали с финала Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и Клубного ЧМ, а еще памятные часы и джерси, сообщает Daily Mail.

В финале против «Милана» Финнан провел на поле 45 и был заменен, когда еще итальянцы вели со счетом 3:0.

Стив провел на «Энфилде» 5 лет и покинул команду в 32 года.

В его активе 53 матча за сборную Ирландии.

Чемпионат Англии Фанаты выбрали самого переоцененного футболиста мира 13/10/2020 В 12:55