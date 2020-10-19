«Рамос может не сыграть? Вы это серьезно? При нашей ситуации вы говорите о том, что участие Рамоса под вопросом? Он великий игрок, но, когда у «Реала» подобные проблемы, они просто выпускают другого игрока за 50 млн евро. Это может на них повлиять, но давайте сравним с нашей ситуацией... В последнем матче сыграли семеро 20-летних футболистов» – цитирует тренера Marca.