Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру считает, что у мадридского «Реала» не бывает кадровых проблем.

«Рамос может не сыграть? Вы это серьезно? При нашей ситуации вы говорите о том, что участие Рамоса под вопросом? Он великий игрок, но, когда у «Реала» подобные проблемы, они просто выпускают другого игрока за 50 млн евро. Это может на них повлиять, но давайте сравним с нашей ситуацией... В последнем матче сыграли семеро 20-летних футболистов» – цитирует тренера Marca.

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Каштру говорит о тяжелой ситуации с коронавирусом, с которой столкнулась команда в начале октября. Перед игрой все тесты отрицательные, но наивно думать, что игроки в оптимальных кондициях.

  • Стартовый для себя матч группового этапа команды проведут 21 октября.
  • 8 октября клуб сообщил о 18 случаях заражения коронавирусом.

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