Камавинга – нетипичный футболист-школьник с потенциалом звезды. Обычно в эту категорию записывают парней атакующего плана: так было с Уэйном Руни, Лео Месси, Килианом Мбаппе. Тренеру психологически проще выпустить тинейджера ближе к чужим воротам, чем к своим. Если неопытный парень начудит и потеряет мяч у штрафной соперника, это не смертельно – за его спиной полно партнеров.

Эдуардо чаще всего играет в опорной зоне, поэтому его случай особенный. Один неточный пас, неосмотрительное движение, секундный затуп – и мяч в твоей сетке. В столь юном возрасте с такой же ответственностью удачно справился разве что Сеск Фабрегас. Но сравнивать ситуации француза и испанца не совсем корректно: «Арсенал» Венгера чаще доминировал в матчах, чем середняк «Ренн».

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Когда Камавингу перевели в главную команду, его талант оценили моментально. «Мы были в шоке. Технически и физически Эдуардо – монстр. Все, что он делает, – идеально. Для меня это пример совершенного полузащитника. Нет ничего, что бы он не умел. Он классно защищается, борется за мяч, создает моменты, забивает и отдает голевые передачи», – восторгался Хатем Бен-Арфа, которого когда-то самого называли суперталантом.

Eduardo Camavinga (Rennes) Фото: Getty Images

За пределами Франции на парня с причудливой прической обратили внимание в прошлом августе, когда «Ренн» одолел «ПСЖ»: за 90 минут Камавинга показал точность передач 97% и отдал ассист на победный гол. Ему еще нет 18, а матч с «Краснодаром» уже 50-й на взрослом уровне – неудивительно, что с молодым французом заключил контракт Nike.

Ажиотаж на игрока возник и среди агентов. На Эдуардо претендовали Мино Райола и Жорже Мендеш, но янгстера забрал Мусса Сиссоко – представитель Усмана Дембеле, еще одного звездного воспитанника «Ренна». Но если Дембеле знаменит отсутствием дисциплины и профессионализма, то Камавинга – полная противоположность. «У Эдуардо никогда не было проблем с поведением и правильным отношением к делу. Он одинаково уважает тренера и уборщицу на базе», – уверяет бывший глава академии «Ренна» Ландри Шовен.

Камавинга с ранних лет настроен серьезно, потому что еще в 10 папа поставил его перед фактом: «Ты главная надежда семьи». Родители бежали из Анголы во Францию, когда Эдуардо был год, обустроились в городе Фужер, но потеряли дом из-за короткого замыкания. Пожар уничтожил документы, сбережения и вещи.

Мэр предоставил семье временное жилье, горожане организовали сбор средств, а чуть позже на просмотр в «Ренн» пригласил Жюльен Стефан – сейчас он главный тренер команды, а тогда работал с молодежкой. Подписав первый профессиональный контракт, Эдуардо задал отцу вопрос: «Помнишь, что ты сказал мне, когда сгорел дом? Вот мы и здесь».

Килиан Мбаппе и Эдуардо Камавинга Фото: Getty Images

В прошлом ноябре Камавинга получил французское гражданство и сразу сыграл за сборную Франции U-21, пропустив все остальные уровни – такого себе не позволял даже Мбаппе. В 17 лет и 11 месяцев Эдуардо отличился уже за взрослую национальную команду и поразил всю страну, потому что в последний раз 17-летний щегол забивал за «трехцветных» аж 106 лет назад.

Когда где-то появляется талантливый француз, про него уже знает Зинедин Зидан. Мадридский «Реал» ведет Камавингу с 14 лет и считается главным претендентом на игрока. Эдуардо предлагали этим летом переехать в Мадрид, но парень предпочел оценить Лигу чемпионов с родным клубом. На француза также посматривают «ПСЖ», «Юве» и «МЮ», поэтому удачные матчи в ЛЧ усложнят «Реалу» переговоры – ценник будет расти.

Коуч «Ренна» Стефан объяснил, почему Камавинга так востребован: «Если мне нужен бегущий игрок, который разрывает линии, я ставлю Эдуардо на позицию восьмерки. Если перед защитниками требуется человек, который выигрывает мячи и агрессивен, Камавинга – тоже моя опция». Погба упростил описание до минимума: «Он похож на меня».

Зидан это тоже увидел, поэтому Поль, возможно, так и не наденет футболку «Реала».

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