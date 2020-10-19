Казалось, «Бавария» и «ПСЖ» совсем недавно рубились в финале – а вот уже и новый групповой этап. И снова переживания за русские клубы. Первым в европейскую драку включится «Зенит»: в соперниках колючий, но ослабленный «Брюгге».

Почему колючий? Посмотрите на прошлый сезон. Бельгийцы сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», не проиграли в двух матчах «Галатасараю», уступили «ПСЖ» в Париже лишь в один мяч, а дома знатно прижали «МЮ» (уже в ЛЕ). Эти парни явно не задрожат перед «Зенитом».

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Кто посмотрит матч по ТВ

А вот тут начинается пункт про «ослабленный «Брюгге». За два дня до матча с ковидом слегли важнейшие игроки: Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михаэль Крменчик. Еще травмы у Матея Митровича и Симона Дели. Эти потери добавляют шансов для Санкт-Петербурга.

Правда, у «Зенита» тоже серьезные потери: во-первых, травму колена получил Малком, во-вторых, дисквалификацию с прошлого сезона тянет Дуглас Сантос. Остальные здоровы и готовы – так сказал Сергей Богданович.

Малком, «Зенит» Фото: Getty Images

Форма

После перерыва на сборные «Зенит» ждала легкая прогулка в виде домашнего матча с «Сочи». Сине-бело-голубые сделали результат еще в первом тайме и уверенно сохранили преимущество. Правда, «Спартак» не отстает и делит с «Зенитом» первую строчку.

«Брюгге» после паузы сыграл вничью со «Стандардом», который отстает от лидера всего на одно очко. Но «черно-синие» сохранили лидерство, поэтому в Питере будет битва лучших в своих чемпионатах.

Лицом к лицу

Это первая встреча «Зенита» и «Брюгге» с сезона-1987/88. Тогда в первом раунде Кубка УЕФА команды обменялись домашними победами, но по сумме двух матчей сильнее был бельгийский клуб (5:2).

Дома «Зенит» обыграл все бельгийские клубы, с которыми встречался в ЛЧ.

«Зенит» выиграл 6 из 7 последних домашних матчей в групповом этапе ЛЧ (+ одно поражение).

«Брюгге» в 8-й раз сыграет в группе ЛЧ. Ранее команда ни разу не пробивалась в плей-офф.

«Брюгге» выиграл лишь 1 из последних 20 выездных матчей ЛЧ (7 ничьих и 12 поражений).

Дзюба забил 11 мячей в 12 матчах группового этапа ЛЧ.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Брюгге»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,70

Ничья: 3,78

Победа «Брюгге»: 4,85

Конечно, грузить на победу «Зенита» слишком очевидно: хозяев и без того идут фаворитами + у соперника не будет пятерых футболистов. Поэтому можно зарядить на голы в ворота сменщика Симона Миньоле. Скорее всего, их будет два или больше: лишь раз в этом сезоне питерцы забили дома только два мяча. «Тамбов» получил четыре, «Арсенал» и «Сочи» – по три, «Уфа» – шесть. Вряд ли ослабленные бельгийцы сдержат Дзюбу и Азмуна.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – трансляция начнется в 19:10 (мск). Если у вас нет ящика, залетайте на наш онлайн.

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