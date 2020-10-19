С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов может измениться. УЕФА рассматривает варианты с увеличением числа команд на групповом этапе – с 32 до 36.
Существует два проекта. Первый: 36 команд распределят по шести группам. Каждый клуб сыграет по 10 матчей – по пять дома и на выезде.
Второй вариант: каждая команда сыграет 10 матчей с 10-ю разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Структура напоминает «швейцарскую систему» проведения турниров: как, например, в шахматах, НБА и НХЛ.
The Telegraph отмечает, что второй вариант пользуется большей поддержкой. Он поможет увеличить число матчей среди грандов на групповом этапе и сделает ЛЧ привлекательнее для вещателей.
Окончательное решение боссы УЕФА могут принять в 2021 году.
- ЛЧ-2019/20 выиграла «Бавария».
- В текущем розыгрыше впервые в истории участвуют три клуба из РПЛ.