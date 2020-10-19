Впервые в истории ЛЧ на групповом этапе выступят три клуба РПЛ, и для «Краснодара» этот розыгрыш станет дебютным. «Быки» со второй попытки пробились в основной турнир, выбили ПАОК и готовятся к полноценной ЛЧ.

Группу черно-зеленых сложно назвать смертельной, но и легкой она не будет. С «Челси» и «Севильей» все понятно. А вот «Ренн» удивляет: досрочно завершенный чемпионат Франции зафиксировал третье место «красно-черных». В новой кампании они доказывают, что это не была случайность: Жюльен Стефан держит команду в тройке и в балле от первого места.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Отвратительные новости настигли «Краснодар» прямо перед выездом во Францию: положительные тесты на коронавирус сдали важнейший Реми Кабелла, главный тренер Мурад Мусаев и Евгений Марков. Еще в лазарете расположились Ари, Вандерсон и Дмитрий Стоцкий.

У хозяев проблем меньше: никакого коронавируса, а Фету Мауасса и Джеймс Леа Силики повредили голеностоп и приводящую мышцы.

Реми Кабелла, «Краснодар» – ПАОК Фото: Getty Images

Форма

В Лиге 1 «Ренн» до сих пор идет без поражений – четыре победы и три ничьи. С опасными «Монако» и «Лиллем» «красно-черные» уже сыграли (четыре очка). Правда, после паузы на сборные у «Ренна» случилась ничья с «Дижоном» с последнего места.

«Краснодар» же классически нестабилен: в последних четырех матчах у «быков» две победы, ничья и поражение. После международной паузы краснодарцы размялись на «Рубине» (3:1), но в игре случился очередной судейский скандал.

Лицом к лицу

«Ренн» и «Краснодар» ранее не встречались. «Красно-черные» вообще ни разу не встречались с русскими.

Второй раз в XXI веке в одном матче встретятся два дебютанта ЛЧ.

«Ренн» – 11-я команда Франции, пробившаяся в ЛЧ.

«Краснодар» проиграл 8 из 12 последних гостевых матчей в еврокубках (всего две победы).

У «Ренна» 5 побед и 7 ничьих в 14 последних домашних матчах в еврокубках.

Ориентировочные составы

«Ренн»

«Краснодар»

Котировки букмекеров

Победа «Ренна»: 1,80

Ничья: 3,68

Победа «Краснодара»: 4,30

Французы идут фаворитами, но предсказать победителя в этой паре весьма сложно: согласитесь, атакующие «быки» могут удивить. Кстати, об атаке – весьма вероятна ставка «обе забьют». Во-первых, в девяти последних матчах «Краснодар» ушел без голов лишь раз. Во-вторых, у русской команды 18 мячей в семи последних матчах. В-третьих, «Ренн» лишь раз в сезоне ушел без пропущенного.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало в 21:55 (мск). Если у вас нет ящика, то добро пожаловать на наш онлайн.

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