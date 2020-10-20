С остротой матча «ПСЖ» и «Манчестера» в стартовый день группового этапа Лиги чемпионов может посоперничать разве что «Челси» – «Севилья», но даже они слегка уступают в статусности. Два богатейших клуба группы H постараются начать турнир с победы, но кто-то из них по итогам встречи точно останется недоволен.

Кто посмотрит матч по ТВ

Чемпионат Франции Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но клуб сосредоточен на Мбаппе (Le Parisien) ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ

У обоих коллективов достаточно проблем с травмированными и неготовыми выйти на поле во вторник. «ПСЖ» точно не помогут травмированные Икарди, Верратти, Керер, Бернат, Паредес, а еще под вопросом участие Дракслера – четыре из этих шести парней участвовали в финале ЛЧ.

Юлиан Дракслер против Леона Горецки в финале ЛЧ Фото: Getty Images

У манкунианцев главные сложности возникли в обороне, у Сульшера почти нет ротации в эту зону. Незадолго до матча стало известно, что в Англии остался Харри Магуайр. Не сыграют и Фил Джонс с Эриком Байи. Кроме того, Уле-Гуннар не сможет рассчитывать на Джесси Лингарда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда.

Форма

После минимального поражения в финале ЛЧ от «Баварии» «ПСЖ» на автомате уступил с таким же счетом еще две игры – «Лансу» и «Марселю» на старте Лиги 1. Но сейчас короли Франции явно набрали ход, выиграв пять матчей подряд и взлетев в топ таблицы. Мбаппе и Неймар забили на двоих шесть мячей, круто вписался в состав Флоренци, на помощь готов прийти Мойзе Кин – опасность можно ждать от кого угодно.

В отличие от «ПСЖ», у «МЮ» дела не очень: 15-е место в АПЛ, уничтожение 1:6 от «Тоттенхэма» и 9:12 в графе забитые/пропущенные. В последнем туре «дьяволы» укатали 4:1 «Ньюкасл», но этот результат – фальшивка. Победный мяч был забит аутсайдеру лишь на 86-й минуте.

Лицом к лицу

«ПСЖ» – финалист ЛЧ-2019/20; «МЮ» дошел до полуфинала ЛЕ, где проиграл «Севилье».

В сезоне-2018/19 «Юнайтед» выбил «Париж» в 1/8 благодаря выездной победе 3:1 (помните пенальти Рэшфорда на 94-й?)

У соперников по одной победе в личных встречах: 2:0 в пользу «ПСЖ» и 1:3 не в пользу «ПСЖ» все в той же ЛЧ-2018/19.

На счету Мбаппе 6 забитых мячей в семи последних матчах за клуб и сборную.

Бруну Фернандеш набрал 26 очков за результативность в 27 матчах после переезда на «Олд Траффорд».

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«МЮ»

Котировки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 1,57

Ничья: 4,76

Победа «МЮ»: 5,35

Парижане стартовали в чемпионате с двух поражений, но к седьмому туру вырвались на второе место и имеют пять побед подряд с разницей 16:1. Мощная форма Мбаппе и возвращение Неймара, а еще отсутствие Магуайра только усугубляют положение «Юнайтед».

Где смотреть

Супербитву в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Футбол», начало в 21:00 (мск). Для кого просмотр по телевизору или с мобильных устройств будет недоступен, залетайте на наш текстовый лайв – он прямиком по ссылке.

Кто победит?

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