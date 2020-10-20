Большую часть лета и весь сентябрь болельщики «Манчестер Юнайтед» нетерпеливо пролистывали слухи о переходе Эдинсона Кавани в «Атлетико» или «Реал». Их больше интересовали затяжные переговоры с представителями «Боруссии» по Джейдону Санчо. Клубы несколько месяцев обсуждали условия возможной сделки, но так и не пришли к соглашению: немцы требовали 120 млн евро, англичане безрезультатно торговались.

Директор «МЮ» Эд Вудворд уже традиционно разозлил фанатов обманутыми ожиданиями. Когда стало ясно, что Санчо останется в Дортмунде, функционеру припомнили интервью шестилетней давности – там он утверждал, что «МЮ» способен творить на рынке вещи, о которых другие клубы могут лишь мечтать. Пафосные фразы Вудворда слабо вязались с действиями. Долгое время единственной сделкой «красных дьяволов» в пандемийное межсезонье оставался Донни ван де Бек из «Аякса», но логика этого трансфера тоже вызывала вопросы: вместо правого фланга и центра защиты клуб усилил позицию, на которой в конце прошлого сезона разрывали Бруну Фернандеш и Поль Погба.

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«МЮ» ввязался в борьбу за Санчо, но надеялся сэкономить на талантливом британце и выставил себя посмешищем. Болельщики взбунтовались, и накануне дедлайна руководство «Юнайтед» наконец заспешило: на «Олд Траффорд» договорились о переходах левого защитника Алекса Теллеса из «Порту» и уругвайского тинейджера Факундо Пеллистри. В самом конце объявили о подписании свободным агентом Эдинсона Кавани. Слухи об этом трансфере появились всего за пару дней до анонса, но «МЮ» явно позиционировал приход уругвайца как имиджевый успех.

С помощью громкого имени боссы надеялись отвлечь недовольных фанатов от протестов против Вудворда, который подвел очередного тренера, но произвели противоречивый эффект. Трансфер Кавани убедил далеко не всех, хоть и напомнил прибытие в Манчестер другого звездного ветерана из «ПСЖ» – Златана Ибрагимовича. Между двумя сделками трудно не проводить аналогий, но различия между ними еще заметнее. Во-первых, швед пришел в «МЮ» без серьезных травм – за сезон до трансфера он отыграл больше 50 матчей. Во-вторых, на Ибру рассчитывал лично Жозе Моуринью: коуч заранее отводил любимому воину роль лидера в «Манчестере».

Кавани отличается от Ибрагимовича четырехлетней давности во всем, кроме опыта выступлений в составе «ПСЖ», возраста и длинного списка трофеев. Главная проблема с Эдинсоном заключается в том, что он вряд ли нужен Сульшеру. Уле-Гуннар не раз говорил о типаже игроков, в которых заинтересован: молодых, амбициозных, достаточно быстрых для контратак и достаточно открытых для новых идей. Кавани не подходит ни по одному из этих критериев, а его потенциальное место в основе занимает Антони Марсьяль – Сульшер с первых дней в «МЮ» рассчитывал на француза и вряд ли усадит его в запас ради 33-летнего тарана. В отличие от Моуринью, для которого Ибрагимович стал проводником идей и железным игроком старта, норвежец хочет построить команду на перспективу, а Эдинсон годится для результатов здесь и сейчас.

Даже если предположить, что уругвайца взяли ради ротации, вопросы остаются: почему не найти более молодого футболиста, который напрягал бы Марсьяля и Маркуса Рэшфорда действиями на поле, а не статусом и прежними заслугами? К тому же Кавани неспособен закрыть самую проблемную зону в атаке – правый фланг, где у «МЮ» остались совсем юный Мэйсон Гринвуд, примитивный бегунок Дэн Джеймс и постаревший Хуан Мата. В Англии хватает подходящих вариантов на эту позицию от атлета Адамы Траоре из «Вулверхэмптона» до талантливого валлийца Дэвида Брукса из «Борнмута».

Сам Сульшер большую часть прошлого сезона мечтал о Джеке Грилише, но Вудворд наложил вето на дорогой трансфер плеймейкера «Астон Виллы». Вместо этого директор

выложил 10 млн евро агентам Кавани и прописал в контракте Эдинсона зарплату больше 200 тысяч евро в неделю. За два года в Англии Матадор заработает примерно 20 млн евро. Даже с учетом прихода свободным агентом такой трансфер не выглядит рациональным и экономным – особенно если учесть, что Кавани вряд ли вдохновит «Юнайтед» на трофеи, как Ибрагимович.

Дело не только в конкуренции с более молодыми Марсьялем и Рэшфордом, но и в состоянии самого уругвайца. С июля 2018-го Кавани пропустил из-за травм 226 дней и 38 матчей, то есть практически целый сезон. Главной проблемой Эдинсона стал рецидив повреждения бедра в августе прошлого года – врачи оценивали срок восстановления Матадора в три недели, но он вернулся к тренировкам почти через два месяца. Отсутствие игровой практики лишило нападающего уверенности, а главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель больше на него не рассчитывал и ставил в основу Мауро Икарди. «Эдинсон больше не чувствует боли, но в его движениях нет психологической свободы», – сказал коуч на пресс-конференции в октябре.

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

На самом деле проблемы Кавани начались еще раньше: в январе 2019-го эмоционально опустошенный нападающий допустил , что закончит с футболом после окончания контракта: «Сейчас я доигрываю до конца соглашения и, возможно, завершу карьеру. К тому времени мне будет почти 34 года. Я не знаю, буду ли продолжать в Париже или где-то еще». Конечно, переход в новую команду способен вдохновить даже хрустальных звезд, как это случилось с Робином ван Перси в последнем чемпионском сезоне «МЮ». Однако летом 2012-го голландец пришел в стабильную команду с авторитетным тренером – сейчас Кавани оказался в клубе, который больше похож на змеиное логово: болельщики ненавидят директора и владельцев, те подсовывают тренеру ненужных футболистов, а игроки прячутся от ответственности.

В такой ситуации слабо верится, что покинувший «ПСЖ» с опущенной головой и отыгравший 14 матчей за сезон в Лиге 1 Эдинсон преобразит «МЮ» за счет характера и мастерства. Он не вписывается в планы Сульшера ни тактически, ни как личность – единственной логичной причиной трансфера кажется желание директоров задобрить фанатов. «Манчестер» не готовил переход Кавани заранее – в клубе не учли, что из-за обязательного двухнедельного карантина уругвайца лучше подписать задолго до дедлайна. Вместо этого Эдинсон пришел лишь 5 октября и пропустил матчи против «Ньюкасла» и «ПСЖ» – если бы Вудворд договорился с агентами хотя бы на пять дней раньше, Матадору не пришлось месяц ждать дебюта.

За последние годы «Юнайтед» слишком часто делал ставку на звездных футболистов на закате карьеры, которые не подходили под концепцию клуба и деградировали на «Олд Траффорд». От Бастиана Швайнштайгера ожидали лидерства и харизмы, но немец почти не влиял на игру из-за травм, а после увольнения Луи ван Гала превратился в вечного запасного. Анхель ди Мария вообще не хотел переезжать на север Англии – аргентинец не выдержал конкуренции с Эшли Янгом и сбежал после первых трудностей. Переживший два разрыва крестообразных связок Радамель Фалькао забил четыре мяча в 29 матчах и отправился в «Челси», где выступил еще слабее. Алексис Санчес больше запомнился рекордной зарплатой, чем игрой: каждый гол чилийца обошелся работодателям в 20 млн евро.

С учетом событий последних лет у Кавани больше шансов повторить в Манчестере путь антигероев, чем превратиться в легенду за один сезон, как Ибрагимович. Даже история Златана в «МЮ» напоминает, какие риски связаны с выступлениями возрастных нападающих на топ-уровне: из-за тяжелой травмы колена в Лиге Европы против «Андерлехта» шведу пришлось уехать из Англии в MLS через полтора года после подписания контракта. Эдинсон наверняка пригодится в кубковых матчах, но не стоит ожидать большего от потерявшего уверенность и мощь ветерана.

Символично, что пока Кавани остался в Манчестере, его новый клуб сыграет в Париже со старым. «ПСЖ» и «Юнайтед» символизируют разные стратегии: одни вовремя избавляются от старых звезд, чтобы освободить место для будущих поколений, другие гонятся за любым громким именем, даже если футболист на самом деле не нужен. Сульшер зря надеялся воспитать молодежь в «МЮ», сформировать план долгосрочного развития и вернуть менталитет времен Фергюсона. Теперь главная задача норвежца – разобраться с очередным наследником Фалькао и Ди Марии.

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