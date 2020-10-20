В Европе стартует главный клубный турнир – настало время проверить свои знания. Eurosport.ru создал для вас тест, в котором необходимо назвать 22 самых дорогих игрока среди клубов топ-5 лиг + России в ЛЧ.

У вас есть 10 минут и подсказки – стоимости звездных футболистов (цифры взяты с Transfermarkt).

Лига чемпионов УЕФА Хотел завершить карьеру из-за травм. Кавани – ненужный трансфер «МЮ» 2 ЧАСА НАЗАД

P.S. В составах «Краснодара», «МЮ», «Ливерпуля», «Севильи» и «Марселя» есть несколько футболистов с одинаковым ценником, но мы выбрали из них наиболее известных, чтобы слегка упростить вам задачу. Удачи!

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