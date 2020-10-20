Российские клубы «Зенит» и «Краснодар» начинают путь в Лиге чемпионов. Вот стартовые составы команд на первые матчи группового этапа.

«Зенит» – «Брюгге»

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Текстовая трансляция – по ссылке.

«Ренн» – «Краснодар»

Текстовая трансляция – по ссылке.

  • Соперники «Краснодара» по группе E – «Ренн», «Челси» и «Севилья». В группе F вместе с «Зенитом» «Брюгге», «Боруссия Дортмунд» и «Лацио».
  • «Локомотив» стартует в ЛЧ 21 октрября матчем против «Зальцбурга».

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