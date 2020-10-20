Ранее в сентябре английская Премьер-лига отказалась от проекта «Большая картина». Боссы «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» при поддержке руководства Английской футбольной лиги планировали грандиозную реформу. По их планам клубы низших дивизионов получали больше поддержки от АПЛ, при этом сама Премьер-лига должна была ужаться до 18 команд, а команды из топ-6 получили бы практически абсолютную власть по ключевым организационным вопросам.

«Красным» и «дьяволам» не удалось протолкнуть внутрианглийский проект, но, как выяснилось, параллельно они работали и над перестройкой всего европейского футбола. Американские владельцы команд при поддержке ФИФА общаются с крупнейшими клубами Европы о создании нового европейского турнира, который может полностью изменить текущее положение дел в мировом футболе.

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По информации Sky Sports, у проекта уже есть бюджет в размере 5 миллиардов евро от банка JP Morgan для разработки турнира, который будет называться Европейской Премьер-лигой. Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать основателями соревнования. К ивенту могут подключиться до пяти английских клубов (организаторы контактировали с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Манчестер Сити»), а стартовый розыгрыш предварительно намечен на 2022 год.

ФИФА принимает участие в разработке турнира, который примет до 18 команд, а матчи будут проводиться по ходу регулярного европейского сезона. Команды, занявшие высшие позиции по итогам первой части соревнований, затем сыграют в формате плей-офф и определят победителя, призовые для которого составят сотни миллионов евро.

Неназванный футбольный функционер сообщил, что официальное объявление может последовать уже в конце октября. Ряд ключевых аспектов, как и финальный состав участников, еще предстоит определить. Источник назвал это «потенциально самым важным событием в клубном футболе планеты за десятки лет». По информации BBC, план по созданию турнира предполагает замену Лиги чемпионов новым форматом.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас уже дал хлесткий комментарий: «Авторы этой идеи – если они действительно существуют, потому что пока никто не взял на себя ответственность – демонстрируют не только полное незнание организации и обычаев европейского и мирового футбола, но и серьезное непонимание рынков аудиовизуальных прав. Подобный проект нанесет серьезный экономический ущерб самим организаторам и тем, кто его финансирует. Если спонсоры вообще есть, ведь пока ничего официально не случилось. Такие вещи выглядят хорошо только тогда, когда они разрабатываются в баре в пять утра».

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