Дебютный матч «Зенита» в новой Лиге чемпионов блеснул кучей впечатлений. После эмоционального пике с голом Денниса российский зритель перешел к восторгу от выстрела Ловрена и слезам на 94-й минуте.

Правда, итог вышел сухим: «Зенит» уронил важнейшие очки в группе. Все из-за тупиковой стратегии в атаке.

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Главное: атака «Зенита» – болото

На рабочем столе Семака не пылится только один конспект. В нем расписана атакующая стратегия, к которой Сергей Богданович обращается каждый матч. Скорее всего, на нее ушло не больше 12-страничной тетради: слишком примитивен «Зенит» на мяче.

В матче с «Брюгге» петербуржцы вновь иррационально поставили на Ракицкого. Ярослав регулярно встречал мяч в розыгрыше, а главной его задачей было запускать ракеты в финальную треть. Центрдеф стал вторым в «Зените» по общему числу передач (57, у Караваева с первого места 58) и первым по передачам в развитие (47) и лонгболам (22, 11 точных).

При этом передняя линия размещалась слишком узко. Результат – ненужные перегрузы во фланговых и полуфланговых зонах, воспользоваться которыми «Зениту» не удавалось. Обычно засилье на участках нужно для резких комбинаций – игроки Семака к таким не привыкли. Из-за этого их перегрузы лишь упрощали жизнь «Брюгге». Команда Клемана уплотняла нужные зоны и сковывала нападение соперника.

Типичный перегруз «Зенита»: сразу пять игроков действуют в правом фланге и полуфланге. «Брюгге» в ответ уплотнил защиту Фото: Other Agency

Тупиковость атаки «Зенита» легко доказать и с другой оптикой. Как правило, сине-бело-голубые загружали правый край. При этом Кузяев и Караваев, которые должны были расцвести в таких условиях, визуально выпали из атак.

Не помогали и типичные смещения Дзюбы во фланги. Слева его сдерживал Мата, справа – Соболь, которого страховал Ритс.

Именно из-за этого «Зениту» не хватало ударов, а первый момент пришел с выстрелом Дриусси на 71-й минуте. Семак мог расширить атакующий фронт за счет аргентинца и Азмуна, позволить полузащитникам включаться до штрафной. Вместо этого мы увидели типичный и однообразный «Зенит», которого хватает только на РПЛ.

«Брюгге» добил эту картину грамотной защитной стратегией. По предварительной схеме Мата должен был закрыть правый край – вместо этого он отыгрывал третьего центрдефа, уплотнял центр и полуфланг. Так защитная схема бельгийцев перетекала в 5-2-1-2.

Очертания 5-2-1-2 в защите «Брюгге» Фото: Other Agency

Передняя линия давила на Ловрена и Ракицкого. Это усложнило выход из обороны низом и утроило зависимость от лонгболов. Итог – «Зенит» не просто сознательно выключил центр и короткий розыгрыш. «Брюгге» и сам их исключил.

Прессинг «Брюгге» с привязками к Ловрену и Ракицкому Фото: Other Agency

Так Клеман получил крепкую систему на обоих концах поля. Передняя линия разгоняла прессинг и вынуждала запускать мячи к чужой штрафной. Защита была сконструирована под плотность и легко обрывала мучения «Зенита» в атаке.

Детали: как «Зенит» мог избежать коллапса во втором тайме

После перерыва «Брюгге» раскачал стратегию прессингом. Теперь вингбэки команды, Соболь и Диатта, лезли давить Караваева и Кругового – те спускались в первую линию, чтобы помочь с розыгрышем.

Активный прессинг «Брюгге» во втором тайме. Вингбэки (подсвечены белым) поднимаются до защиты «Зенита» Фото: Other Agency

Итог вышел двойственным. С одной стороны, «Зенит» стал чаще форсировать атаки. С другой, это вскрыло больше зон на бельгийской половине – из них, например, вытек момент Дзюбы на 78-й минуте.

Параллельно Семак зарядил команду на строгую игру низом. Мяч стал чаще циркулировать перед штрафной «Брюгге» – это подняло число ударов с 2 до 12. Бельгийцы тоже укрепили структуру (включили левый фланг, например), но «Зенит» подрос сильнее.

Это подводит к простой мысли: Семаку стоило разнообразить атаку с первых минут. Быть может, защита «Брюгге» развалилась бы от более динамичных комбинаций. Косвенно это доказывают три желтые «Брюгге» в первом тайме. Тогда «Зенит» не сокрушался бы по голу на последней минуте и не потерял бы ключевые очки.

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