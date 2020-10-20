Голы: Мората 46', 84'

Лига чемпионов УЕФА Английские клубы взялись за создание турнира грандов. Он убьет ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД

Что нужно знать: матч «Динамо» и «Ювентуса» подавался как битва, сравнимая с матчем сборных Испании и Украины в Лиге Наций, но в ЛЧ вышло совсем по-другому. Туринцы обошлись без Криштиану Роналду, который лечится от коронавируса, и большую часть матча провели без Пауло Дибалы – аргентинец вышел только во второй половине, но существенно добавил атакам «бьянконери» стройности.

Героем, впрочем, стал не он, а Альваро Мората. Испанский форвард сотворил два типичных для себя гола: проткнул мяч в сетку после добивания и замкнул кросс от Хуана Куадрадо. Второй точный удар прям повеял эпохой испанца в «Челси», где ему в похожем стиле часто ассистировал Сесар Аспиликуэта.

Что нужно увидеть: второй гол Мораты, который навеян эпохой в «Челси».

Цифры матча: 22. Спустя 22 года после дебюта в ЛЧ как игрок, Андреа Пирло сделал это как тренер.

53. Альваро Мората сделал первый дубль в ЛЧ в 53-м матче в этом турнире.

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Голы: Хорват 74' (А) – Деннис 63', Де Кетеларе 90+3'

Что нужно знать: ничего удивительного не произошло. Прошлогоднее выступление «Зенита» должно было приучить всех, что питерский клуб и ЛЧ – вещи, пока не способные найти общий язык.

Парни Семака впервые пробили в створ лишь на 45-й минуте и достойно провели только вторую половину. Единственная проблема – сил хватило до 93-й минуты, на которой привет прилетел от человека с почти непроизносимой фамилией. Это реалии чемпиона России в главном еврокубке, привыкаем. И да, неделя шуток про будущих полуфиналистов ЛЧ официально объявляется открытой.

Что нужно увидеть: мемы соцредакции Eurosport. Вот один из них.

Цифры матча: 1:2. Просто посмотрите еще раз на табло и немножко расстройтесь.

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Голы: Месси 27' (П), Фати 42', Коутиньо 52', Педри 81', Дембеле 89' – Харатин 70' (П)

Что нужно знать: каталонцы собрались и взяли первые три очка в этом розыгрыше. Сначала было сложно, потому что венгры забили классную банку из офсайда и попали в штангу, но потом включился Месси и сделал пенальти (а потом сам его и реализовался). Из важного: отличился Ансу Фати, так что можно сказать, что забили и обычный Месси, и будущий.

Неприятный момент только один. Жерар Пике словил прямую красную карточку и пропустит матч с «Ювентусом» в следующем туре.

Что нужно увидеть: паспорт Ансу Фати и удивиться, что там все еще нет 18 лет.

Цифры матча: 1. Ансу Фати стал первым игроком в истории, который забил в ЛЧ 2+ мячей до совершеннолетия.

16. Лео Месси заколотил мяч в 16-й ЛЧ подряд. Он – единственный игрок в истории, которому это удалось. У Райана Гиггза тоже есть банки в 16 розыгрышах, но не подряд.

17. Впервые в истории ЛЧ в одной команде забили двое 17-летних. К Ансу Фати присоединился Педри.

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Что нужно знать: мощнейшие соперники «Краснодара» без зрителей сыграли очень серо и скучно. Хозяева, в основном силами Вернера, атаковали чаще, но дивидендов в виде голов это не принесло. У «Ренна» и «Краснодара» появились шансы.

Что нужно увидеть: ничего.

Цифры матча: 0. Даже 0:0! Это первая нулевая ничья за 62 игры Лэмпарда во главе «синих».

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Голы: Иммобиле 6', Хитц 23' (А), Акпа-Акпро 76' – Холанн 71'

Что нужно знать: изначально казалось, что главный фаворит группы «Зенита» – это «Боруссия», но после матча в Риме ситуация стала менее очевидной. «Лацио» уверенно пришиб заводных юнцов Санчо и Холланна, благодаря чему «орлы» возглавили квартет F. Круче всех отперформил Чиро Иммобиле, который забил сам и отдал ассист, но запомнился также Луис Альберто, раз 5 бивший по воротам прямо с угловых.

Что нужно увидеть: первый с сезона-2007/08 гол «Лацио» в основном турнире ЛЧ.

Цифры матча: 17 лет 113 дней. Джуд Беллингем дебютировал в ЛЧ и стал самым молодым игроком в истории турнира.

6. Чиро Иммобиле не забивал в ЛЧ шесть лет, но спустя 2142 дня поразил ворота «Боруссии». Кстати, предыдущие четыре мяча в главном евротурнире итальянец сотворил как раз за дортмундцев.

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Голы: Фернандеш 23' (П) – Марсьяль 55' (А), Рэшфорд 87'

Что нужно знать: главная вывеска дня порадовала хорошей порцией треша. Во-первых, Бруну Фернандеш заколотил с пенальти только со второй попытки – в первый раз спас Кейлор Навас, но кипер выпрыгнул с ленточки раньше времени, так что арбитр матча заставил португальца перебить. Во втором тайме стало еще веселее. Антони Марсьяль продолжил не самую приятную серию и к удалению в одном из недавних матчей АПЛ (против «Тоттенхэма») добавил автогол в ЛЧ.

К концу матча у парижан закончились силы, и «красные дьяволы» все-таки выдрали победу. В роли киллера снова выступил Маркус Рэшфорд: в этот раз даже не понадобился удар с пенальти. Англичанин схватил мяч и вколотил его в дальний угол из-за штрафной.

Что нужно увидеть: резервную форму «МЮ» в действе. Зебры, респект.

Бруну Фернандеш и Алекс Теллес, «МЮ» Фото: Getty Images

Цифры матча: 9. Антони Марсьяль заколотил девятый автогол «МЮ» в истории. Чаще в ЛЧ в свои ворота не забивал никто.

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Голы: Анхелиньо 16', 20'

Что нужно знать: «Лейпциг» уверенно начал еврокубковый путь, причем героем матча против турецкого «Истанбула» стал номинальный левый защитник Анхелиньо. Испанец, которого перед началом сезона «Манчестер Сити» зачем-то вновь отпустил в аренду, заколотил две банки из штрафной.

Что нужно увидеть: Анхелиньо на первом месте в списке бомбардиров.

Цифры матча: 4. Стамбул стал первым городом в истории ЛЧ, который в групповом этапе турнира представляли сразу четыре клуба.

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Голы: Гирасси 56' (П) – Рамирес 59'

Что нужно знать: краснодарский клуб дебютировал в ЛЧ без шика и блеска, но взял очки на выезде, чем увеличил шансы на евровесну. Команда Мурада Мусаева, который не прилетел во Францию из-за ангины, смотрелась в разы достойнее чемпиона России – могли и победить, но шансов у «Ренна» все-таки было заметно больше. Матвей Сафонов – главный герой матча и претендент на приз лучшему вратарю первого тура.

Что нужно увидеть: голень Кристиана Рамиреса.

Цифры матча: 1. «Краснодар» набрал первое очко в групповом этапе ЛЧ в истории.

2. «Краснодар» стал вторым клубом из России, который набрал очки в дебютной игре в групповом этапе ЛЧ, после «Локомотива». «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ростов» – все они свои самые первые матчи в группах ЛЧ слили.

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