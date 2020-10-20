«Зенит» проиграл в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» – 1:2.

В первом тайме голов не случилось, зато в финальные полчаса зрители увидели целых три мяча. На 63-й минуте нигерийский нападающий гостей Деннис поборолся с Барриосом у лицевой, сохранил мяч в поле и после неразберихи у ворот первым среагировал на добивании. Через 10 минут Деян Ловрен устал ждать гола от нападающих и бахнул метров с 20 – мяч ударился в штангу, но оказался в воротах от спины вратаря, которому присудили автогол. Уже на 93-й гости забрали три балла. Бельгийцы в три касания убрали всю оборону петербуржцев, и 19-летний Де Кетеларе замкнул с пары метров.

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  • Следующий матч группового этапа «Зенит» проведет 28 октября в гостях у дортмундской «Боруссии».
  • После встречи с немецким грандом петербуржцы примут дома «Лацио».

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