Исторический прорыв в групповой раунд Лиги чемпионов дается «Краснодару» тяжело. В чемпионате команда Мусаева, хоть и демонстрирует хорошую результативность, идет лишь седьмой, поэтому матч с гремучим «Ренном» ожидался с опасением.

Бретонцы вдвое превосходят «быков» по суммарной стоимости состава. Больше всех затянул главный вундеркинд Франции 17-летний Камавинга, за которого летом, по слухам, 80 миллионов евро был готов выложить «Реал». Талант остался и зажигал против «Краснодара» так, что зимой к нему выстроится еще большая очередь.

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Реми Кабелла, «Краснодар» Фото: From Official Website

Как и в матче с ПАОК, приехавшие в Ренн без подхватившего ангину тренера Мусаева краснодарцы избрали оборонительную тактику. Весьма логично с учетом отсутствия еще и ключевого игрока середины поля Кабелла (4+1 в этом сезоне РПЛ), а также нелетной погоды – весь матч моросил дождь.

В первом тайме «быки» удачно клинчевали соперника, строившие все атаки через гремучего Камавингу. Парень прикладывался издали, но Сафонов героически легко отражал угрозы. Кубанская команда редко переходила середину поля и нанесла лишь один удар в створ. Мяч после удара Берга из пустых ворот вытащил защитник.

После перерыва дождь припустил еще больше, игра раскрылась и пошли голы. Кайо исполнил привоз на своей половине и вынудил Сорокина сфолить в своей штрафной. Сафонов был близок к сэйву, но избавил Гирасси от радости забить первый мяч в Лиге чемпионов.

Бретонцы пировали лишь три минуты. Стоило краснодарцам выбраться на передовую, как счет сравнялся. Дерзкий Рамирес покрутился вокруг штрафной и выстрелил с разворота в верхний угол мимо замерзшего Гомиса.

Скудная скамейка запасных «быков» генерировала первые замены только на 73-й минуте. Снова не обошлось без травмы – сломавшегося Петрова и Уткина заменили Газинский и Сулейманов. Благодаря Шапи контратаки краснодарцев приобрели хлесткость и после прострела молодого форварда гостей защитник едва не срезал мяч в свои ворота.

В конце матча «быки» подсели и на выручку пришел поймавший кураж Сафонов. На первой компенсированной из шести минут Матвей каким-то чудом среагировал на удар в упор после флангового прострела Юна, а после еще и добивание. Вратарь смело бросил головой на мяч и забрал его – повезло, что ему заехали в плечо, а не по голове.

«Краснодар» достойно дебютировал в Лиге чемпионов. Команда круто сражалась, вырвала волевую ничью в отсутствие нескольких ключевых игроков и стала вторым российским клубом, не проигравшим первый матч в группе Лиги чемпионов. В сезоне-2001/02 «Локомотив» сыграл вничью с «Андерлехтом» (1:1), тогда как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Ростов» первые матчи проигрывали. С дебютом, «быки»!

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