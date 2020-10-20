«Манчестер Юнайтед» стремительно превращается в кошмар букмекеров. «Красные дьяволы» загубили тонну экспрессов, когда проиграли дома «Кристал Пэлас», а в 1-м туре ЛЧ сорвали очевидные ставки, прихлопнув финалиста Лиги чемпионов. И это после 1:6 от «Тоттенхэма» и душной победы над «Ньюкаслом».

Порой кажется, что чем сложнее ситуация, тем приятнее Сульшеру из нее выкарабкиваться. К игровым проблемам добавилась критика ветеранов за шестерку от Моуринью (мощнейшее давление) + в Париж не полетели сразу три центральных защитника (Байи, Магуайр и Джонс). Почти все ожидали увидеть в обороне Матича, но Сульшер удивил и внезапно угадал с Туанзебе. Парень последний раз выходил в основе в декабре 2019-го, и в соперниках был скромнейший «Колчестер». В АПЛ-2019/20 у него набралось всего два выхода в старте.

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Но Туанзебе выстрелил, как и весь «МЮ»: англичане сыграли сухо и грамотно, перекрыв атакующее три из Неймара, Ди Марии и Мбаппе. Единственный мяч в ворота Де Хеа влетел а) со стандарта; б) от своего же игрока. «ПСЖ» больше владел мячом и даже давил, но какого-то безумства у ворот «МЮ» не было. Вопрос: как эта же команда всего 2,5 недели назад так безвольно развалилась на «Олд Траффорд»?

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

И Сульшер в Париже уже не казался улыбающимся физруком. Сначала закрыл «ПСЖ» схемой с тремя центральными защитниками, потом перестроился и переломил игру. После выхода Погба и перехода на четыре дэфа «МЮ» стал появляться у штрафной Наваса. Конечно, решающий гол Рэшфорда не выглядел логичным, но и французы не заслужили три очка.

Победить Уле-Гуннару помогли тактические ходы и удача. Но нет никакой уверенности, что норвежец закрепит успех: наоборот, вероятнее выглядит сценарий, при котором «МЮ» максимально круто пройдет отрезок из «Челси», «Лейпцига» и «Арсенала», чтобы потом подарить очки «Вест Бромвичу» и «Истанбулу».

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