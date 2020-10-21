«Зальцбург» за несколько дней до матча оскорбил «Локомотив», назвав его «пассажиром» Лиги чемпионов. Поэтому московский клуб будет вдвойне зол и настроен на соперника – нужно доказать, что дерзость и понты до битвы часто оборачиваются проблемами.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У австрийцев на поле выйдут без преувеличения все лучшие. В команде только двое травмированных – Берне и Диарра – но их нельзя назвать игроками основного состава.

Дмитрий Баринов Фото: Instagram

В «Локо» ситуация сильно сложнее: во-первых, не будет Дмитрия Баринова, надолго вылетевшего еще летом; не поможет Владислав Игнатьев, у которого не такое серьезное, но тоже повреждение. Еще в лазарете значатся защитники Лысов и Райкович, полузащитник Магкеев.

Форма

После неудач в матчах со «Спартаком» и «Ахматом» в конце августа «Локо» набрал приличный ход и не проигрывает уже шесть матчей кряду, а в последних четырех вовсе победил. При этом осенью железнодорожники пропустили всего один мяч, что удивительно при нервозно играющем в последнее время Гилерме. Единственная проблема – очень низкая результативность. В среднем «Локомотив» забивает в этом сезоне чуть больше одного мяча за игру – в ЛЧ столько для побед явно не хватит. Но вдруг сработает эффект Зе Луиша?

«Зальцбург» монструозен. Чемпионы Австрии начали сезон с четырех побед и уверенно лидируют в таблице с разницей мячей +13. В последней игре они отгрузили некоему «Хартбергу» семеру, а нападающие Дака и Койта уже набили по 5 и 4 мяча соответственно.

Лицом к лицу

«Локомотив» в третий раз подряд сыграет на групповом этапе ЛЧ, «Зальцбург» – во второй.

На счету железнодорожников две победы и 10 поражений в последних 12 матчах в турнире.

Оба раза «Локо» не выходил из группы, заняв последнее место.

В сезоне-2019/20 «РБ» стал третьим в квартете с «Ливерпулем», «Наполи» и «Генком».

В тот период за клуб выступали Эрлинг Холанн и Такуми Минамино – на двоих они забили в турнире 11 мячей.

Ориентировочные составы

«Зальцбург»

«Локомотив»

Котировки букмекеров

Победа «Зальцбурга»: 1,33

Ничья: 5,71

Победа «Локомотива»: 8,31

Московский клуб в последние сезоны приучил, что в Лиге чемпионов больше мучается и разочаровывает, чем играет. Возможно, 10 поражений за два года ударили и по нервам букмекеров – они абсолютно не верят в успех российского клуба. Причем при первом взгляде на цифры кажется, будто против «Локо» играет минимум «Барса» или «Бавария», но на самом деле это всего лишь команда, в которой когда-то начинал Холанн.

Где смотреть

Матч в 20:00 по Москве покажут федеральный «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол». Если посмотреть телекартинку возможности нет, присоединяйтесь к текстовой трансляции на Eurosport.ru – она лежит по ссылочке.

Кто победит?

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