Действующему победителю Лиги чемпионов досталась не самая простая группа и не самый легкий соперник по первому матчу. Неуступчивый «Атлетико» находчивого Диего Симеоне всегда готов наделать шуму в Европе, но справится ли он с давлением в логове сильнейшей команды континента?

Кто посмотрит матч по ТВ

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Самая серьезная потеря «Баварии» – отсутствие Сержа Гнабри. Вингер заболел COVID-19 и ближайшие две недели проведет в изоляции без футбола. Из-за травмы колена не сыграет новичок баварцев Лерой Сане. Также в лазарете трое игроков дальнего резерва: Куасси, Фельдхад и Тиллман.

Серж Гнабри, «Бавария» Фото: Getty Images

Потери «Атлетико» в несколько раз существеннее: Симеоне не сможет рассчитывать на защитников Хименеса и Врсалько, а еще на Диего Косту, который травмировал бедро.

Форма

После ничьи с «Лейпцигом» в феврале (0:0) «Бавария» выдала сумасшедший винстрик из 24 матчей. Тем неожиданнее оказалась осечка в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась разгромом обладателей требла (1:4). После этого мюнхенцы победили в четырех встречах, но подозрительно много пропустили: два от «Боруссии» Д, три от «Герты» и даже от «Арминии».

«Атлетико» осенью забрал у «Барселоны» Суареса, но даже появление суперзабивного уругвайца не сильно влияет на дерзость команды в атаке. За четыре тура в Испании мадридцы сыграли без голов с «Уэской» и «Вильярреалом» и да, завезли восемь мячей в ворота «Сельты» и «Гранаты», но это не сенсация.

Лицом к лицу

«Бавария» и «Атлетико» играли друг с другом 6 раз, у немцев небольшой перевес по победам – три против двух.

В прошлом розыгрыше баварцы очень успешно играли с испанцами – вынесли «Барселону» вперед ногами в четвертьфинале (8:2).

Последний раз команды встречались в ЛЧ-2016/17 и обменялись минимальными победами на групповом этапе.

Авторы голов в тех матчах – Роберт Левандовский и Янник Карраско – до сих пор выступают за команды.

В сезоне-2015/16 «Атлетико» прошел «Баварию» в полуфинале турнира, выиграв из-за правила выездного гола.

В прошлом розыгрыше «Мюнхен» выиграл все без исключения матчи и стал седьмой командой в истории турнира, набравшей максимум очков на групповой стадии.

Ориентировочные составы

«Бавария»

«Атлетико»

Котировки букмекеров

Победа «Баварии»: 1,6

Ничья: 4,31

Победа «Атлетико»: 5,56

Каждой команде важно стартовать в турнире с победы, и «Бавария» не исключение, хотя всем понятно, что групповой этап коллектив Ханси Флика преодолеет без проблем. И пусть матч пройдет на «Альянц-Арене», коэффициент на победу хозяев достаточно сочный – на «Мюнхен» дают меньше в выездных матчах чемпионата Германии.

Где смотреть

Матч следом за игрой «Зальцбург» – «Локо» покажет федеральный «Матч ТВ», начало в 22:00 (мск). Также не забудьте про текстовый лайв на Eurosport.ru – ищите его здесь.

Кто победит?

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