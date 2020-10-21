Знаменитый в прошлом главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал неожиданное поражение петербургской команды на своем поле в первом туре Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).

«Вообще не ожидал проигрыша «Зенита». Шокирующий результат. «Брюгге» – не самая сильная команда, поэтому проигрыш питерцев очень удивил. Означает это лишь одно – российский футбол не так силен. Представьте, сколько лет «Зениту» нет равных в чемпионате России, но в Европе российские заслуги «Зенита» ничего не значат.

Чемпионат России Петржела: «Спартак» будет плакать, хотеть пенальти, но «Зенит» победит» 02/10/2020 В 21:31

Сегодняшнее поражение – не катастрофа. Подходит другое слово – позор. Думаю, о выходе из группы можно забыть. Конечно, может случиться чудо, но не верю в это. Остается бороться с «Брюгге» за третье место и выход в Лигу Европы. «Лацио» и «Боруссия» – соперники другого уровня», – сказал Петржела «Чемпионату».

В другом матче квартета «Лацио» переиграл «Боруссию» (3:1).

28 октября «Зенит» ждет выезд в Дортмунд.

Чемпионат России Орлов: «Луческу захотел вернуть в «Зенит» совок. Я называл его тенью Чаушеску» 01/05/2020 В 12:44