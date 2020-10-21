В УЕФА отреагировали на информацию о возможном создании турнира на замену Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «МЮ», а также несколько больших клубов топ-5 европейских лиг обсуждали организацию соревнования под названием «Европейская Премьер-лига», в которую вошли бы 16-18 команд.

«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол, а Лига чемпионов является лучшим турниром в мире. УЕФА и клубы были привержены идее построения такой мощи не для того, чтобы разрушить это созданием Суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Подобное неизбежно наскучит», – цитирует организаторов AP News.

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  • Последние масштабные изменения в Лиге чемпионов и Лиге Европы произошли перед началом сезона-2018/19.
  • Они коснулись количества команд, напрямую попадающих в групповой этап, а также структуры квалификации.
  • С сезона-2021/22 в Европе появится еще один международный клубный турнир – Лига конференций.

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