В УЕФА отреагировали на информацию о возможном создании турнира на замену Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «МЮ», а также несколько больших клубов топ-5 европейских лиг обсуждали организацию соревнования под названием «Европейская Премьер-лига», в которую вошли бы 16-18 команд.

«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол, а Лига чемпионов является лучшим турниром в мире. УЕФА и клубы были привержены идее построения такой мощи не для того, чтобы разрушить это созданием Суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Подобное неизбежно наскучит», – цитирует организаторов AP News.