Московский «Локомотив» сыграет с «Ред Буллом» из Зальцбурга в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
«Локомотив»
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«РБ Зальцбург»
Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Локомотива» и «Зальцбурга» в группе A – «Атлетико» и «Бавария». Скорее всего, российский и австрийский клубы будут бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.
- Следующий матч в турнире железнодорожники проведут дома против «Баварии» 27 октября.
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