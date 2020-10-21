«Локомотив» тяжело стартовал в Лиге чемпионов-2019/20: в первом туре группы А железнодорожники быстро повели, а потом с трудом избежали поражения австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург» (2:2). А вот обжигающие факты этого матча.
- «Локомотив» сыграл с австрийцами в десятый раз. Статистика чуть подпортилась: 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения, разница мячей: 17:11.
- «Локомотив» лишь в третий раз не проиграл в групповых матчах ЛЧ за последние три сезона: 2 победы, 1 ничья, 10 поражений.
- В 14 последних гостевых матчах в рамках ЛЧ «Локомотив» добился всего одной победы: над «Байером» в первом туре прошлого сезона (1:2). В остальных 13 играх статистика просто кошмарная: 3 ничьи, 10 поражений.
- «Зальцбург» лишь во второй раз пересекся с русскими клубами. На групповом этапе ЛЕ-2016/17 австрийцы зацепили одно очко в матчах с «Краснодаром» (1:1, 0:1).
- «Зальцбург» сыграл результативно, в чем нет неожиданности. В прошлой ЛЧ австрийцы вообще забили 16 мячей, хотя только 3 – заслуга действующих игроков «РБ». Халанн (8 мячей) уже в «Боруссии», Хван Хичхан (3) – в другом «РБ» из Лейпцига, а Минамино (2) – в «Ливерпуле». Впрочем, в числе прошлогодних голеадоров числился и 19-летний Собослаи, огорчивший железнодорожников в конце первого тайма.
- Этот же самый Собослаи в 8 матчах сезона-2020/21 за «Зальцбург» набрал 10 очков за результативность: 4 гола, 6 ассистов.
Лига чемпионов УЕФА
👀 «Локомотив» начинает в Лиге чемпионов! Составы и лайв
- За первые 29 минут второго тайма (перед голом) «Локомотив» ни разу даже не ударил по воротам соперника (о попадании в створ, соответственно, речи вообще шло). Статистика владения мячом перед голевой атакой составляла ужасающие 42%-58%.
- На 19-й минуте счет открыл португалец Эдер. В предыдущих 10 матчах сезона за «Локомотив» он отметился только тремя желтыми карточками.
- А вот у сравнявшегося счет Лисаковича это второй гол в сезоне при еще двух ассистах в сезоне. И это был дебютный матч белоруса в Лиге чемпионов!
- Марко Николич – восьмой тренер из Сербии в Лиге чемпионов. Пока статистика у компании аховая: 13 побед в 60 матчах, причем 7 – заслуга одного Радомира Антича.
- В первом в истории туре ЛЧ с участием сразу трех русских клубов, эта троица совокупно набрала 2 очка: подвел только чемпион «Зенит» – причем только он играл дома.
Лига чемпионов УЕФА
Выиграет ли «Локо» 3-й матч за 3 года в ЛЧ? Встреча с «Зальцбургом» даст ответ
Чемпионат России
Кикнадзе назвал Николича атакующим тренером. Это опровергли фанаты, Уткин и сам Марко