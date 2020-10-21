«Локомотив» тяжело стартовал в Лиге чемпионов-2019/20: в первом туре группы А железнодорожники быстро повели, а потом с трудом избежали поражения австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург» (2:2). А вот обжигающие факты этого матча.