Группа А

Лига чемпионов УЕФА Шедевр Собослаи и дебютный мяч Лисаковича. Все голы «Локомотива» и «Зальцбурга» ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ

Голы: Собослаи 45', Юнузович 50' – Эдер 19', Лисакович 75'

Что нужно знать: против «Ред Булла» «Локо» поиграл и в контроль (первые 20 минут, забили), и в удержание соперника, и на контратаках. Замечательные замены сделал Николич: Лисакович забил спустя 6 минут после дебюта в ЛЧ, предассист выполнил Камано, вышедший несколькими минутами раньше белоруса.

Возможно, «Зальцбург» сам отдал игру, расслабившись после второго гола, но и «Локо» заслужил похвалу – явно подсевшие москвичи собрались с силами и выжали из минимума моментов два гола. Не без везения, но все же.

Что нужно увидеть: суперудар Доминика Собослаи, который помог «Зальцбургу» сравнять счет. Талантливый венгр не забил в двух матчах со сборной России, а вот тут попал.

Цифры матча: «Локомотив» лишь в третий раз не проиграл в групповых матчах ЛЧ за последние три сезона: 2 победы, 1 ничья, 10 поражений.

В 14 последних гостевых матчах в рамках ЛЧ «Локомотив» добился всего одной победы: над «Байером» в первом туре прошлого сезона (1:2). В остальных 13 играх статистика просто кошмарная: 3 ничьи, 10 поражений.

Голы: Коман 28' 72', Горецка 41', Толиссо 66'

Что нужно знать: сильнейшая команда Европы без напряжения и суеты расправилась с одним из самых прагматичных коллективов мира. Это еще не включился Роберт Левандовский, который напрямую не поучаствовал ни в одном из четырех голов. А теперь самое важное: через неделю игра с «Локомотивом»!

Что нужно увидеть: каким бы прыгучим не был Ян Облак, но достать до мяча после выстрела Толиссо было не под силу даже ему.

Цифры матча: 4. «Атлетико» повторил худший результат при Диего Симеоне. В 2018-м мадридцы с таким же счетом проиграли в ЛЧ «Боруссии» из Дортмунда.

«Индейцы» выиграли всего два из 11 последних выездных матчей в группе ЛЧ (один из них – у «Локо» в 2019-м).

«Бавария» в 20-й раз забила 4 и более мячей при Ханси Флике – он возглавил команду меньше года назад (в ноябре 2019-го).

Группа B

Голы: Модрич 54', Винисиус 59' – Тете 29', Варан 33' (А), Соломон, 42'

Что нужно знать: поражение от новичка Ла Лиги «Кадиса» в последнем туре было первым звоночком. «Реал» ужасно сыграл весь матч против аутсайдера и показал примерно такой же футбол в первом тайме с «Шахтером» – донецким бразильцам этого оказалось достаточно.

Продолжился кошмар Рафаэля Варана: француз классно ассистировал игрокам «Сити» в 1/8 прошлого розыгрыша, а теперь забил в свои. Во второй половине «Мадрид» активизировался и чудом не сравнял счет – гол Вальверде на 92-й арбитр отменил после подсказки ВАР.

Что нужно увидеть: третий гол «Шахтера» и конкретно оборонительные навыки Эдера Милитао. Когда будете ругать футболистов РПЛ за медлительность и лень, вспоминайте игру 40-миллионного защитника и его пешеходное преследование Соломона.

Цифры матча: 3. «Реал» впервые с 2005 года пропустил 3 мяча в первом тайме матча ЛЧ, и впервые с 2000 года – 3 мяча в первой половине домашнего матча турнира.

1. «Мадрид» никогда не проигрывал стартовый матч ЛЧ на своем поле (12 побед) – и вот это произошло.

Голы: Лукаку 49' 90' – Бенсебаини 63' (п), Хофманн 84'

Что нужно знать: что в группе B не будет проходных матчей. Хотя обеим командам очень подфартило: «Гладбах» забил два мяча после двух ударов в створ (всего нанесли пять); «Интеру», потому что у него есть Лукаку. Форвард, об ужасном обращении с которым теперь раскаиваются в Лондоне, снова спас миланцев от проблем. Вот кто нужен «Барселоне», а не распиаренный Лаутаро.

Что нужно увидеть: волшебный разрезающий пас Нойхауса на гол Хофманну – вспорол так вспорол.

Цифры матча: Ромелу Лукаку забил в девяти подряд еврокубковых матчах (10 мячей) – это лучшая серия в истории «Интера».

Всего бельгийский форвард забил 40-й мяч в 56-м матче за «нераззурри». Не гений ли?

Группа С

Голы: Агуэро 20' (п), Гюндоган 65', Торрес 73' – Диас 14'

Что нужно знать: у «горожан» явно есть запас прочности – они пропустили первыми, но переиграли чемпиона Португалии на классе без Де Брёйне и Лапорта. А еще после этого успеха стало понятно, что «Сити» ни при каких обстоятельствах не отдаст первое место в группе.

Что нужно увидеть: сольник Луиша Диаша, которым он заставил задуматься Пепа Гвардиолу: а того ли игрока он выписал из Португалии прошлым летом?

Цифры матча: Серхио Агуэро забил впервые с марта этого года – из-за повреждения он пропустил 17 игр.

«Сити» в шестой раз забил со штрафного, что вдвое больше, чем любая команда АПЛ.

Голы: Кока 90+1'

Что нужно знать: самый скучный матч самых скучных команд среды не закончился скучными нулями только благодаря голу Кока на 91-й минуте. Ассистировал египтянину близкий болельщикам «Динамо» Матьё Вальбуэна.

Что нужно увидеть: тот самый удар, который сделал этот матч чуть веселее серого.

Группа D

Голы: Тальяфико 35' (А)

Что нужно знать: «Ливерпуль» провел первый матч без травмированного Вирджила Ван Дейка и сыграл на ноль в матче против одной из самых атакующих команд Европы. «Аякс» нанес 12 ударов в сторону ворот Адриана (4 в створ), но все напрасно. «Красные» в атаке тоже не были похожи на себя, но на этот раз даже не пришлось ждать помощи от трио ФМС – за них все сделал защитник Тальяфико.

Что нужно увидеть: спасение Фабиньо, который бросился к воротам и не позволил Тадичу сравнять счет.

Цифры матча: Роберто Фирмино по-прежнему молчит в этом сезоне. Его безголевая серия на клубном уровне длится уже 9 матчей.

Николас Тальяфико – первый за 10 лет автор автогола в составе «Аякса» в ЛЧ.

Голы: Сапата 26', Гомес 36', Муриэль 42', Миранчук 88'

Что нужно знать: российские болельщики дождались – Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту». Гасперини выпустил полузащитника на заключительные 10 минут при счете 3:0, но одному из главных талантов отечественного футбола этого оказалось достаточно: принял пас от Иличича на границе штрафной и с места направил мяч в дальний угол. Шикарный старт европейской карьеры.

Что нужно увидеть: есть варианты?

Цифры матча: 8. Столько минут потребовалось Алексею Миранчуку для первого гола в составе «Аталанты».

Бергамаски забили 4+ мяча в 27-м матче в период работы Джан Карло Гасперини.

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