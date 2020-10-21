Выступления российских клубов в первом раунде группового этапа Лиги чемпионов вызвали очень разную реакцию у местных фанатов. Ничьи «Краснодара» и «Локомотива» воспринимаются с оптимизмом, но результат команд ценен не сам по себе – их хвалят потому, что кое-кто задал предельно низкую планку. «Зенит» в статусе чемпиона России и главной надежды страны в еврокубках принял бельгийский «Брюгге», ослабленный коронавирусом. Петербуржцы пропустили два обиднейших гола, проиграли слабейшему оппоненту в группе и навлекли на себя традиционную лавину хейта. Почему команду ненавидят, даже когда она представляет РПЛ на международной арене?

Для «быков» история повторилась – несколько месяцев назад они уже оказывались в роли народных любимцев. Тогда команда согласились на перенос игры с «Динамо», хотя днями ранее в аналогичной ситуации «Сочи» настоял на проведении матча с «Ростовом» по расписанию и беспощадно разбил молодежку со счетом 10:1. Классическая формула – на любого злодея находится положительный персонаж. «Краснодар» лишился лидеров и достойно выступил во Франции, а «Зенит» выставил основу и дома уступил слабейшему оппоненту по квартету.

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Все зависит от точки зрения. «Быки» всего лишь не проиграли всего лишь «Ренну», когда впереди матчи с «Севильей» и «Челси». «Локомотив» тоже едва зацепил балл против «Зальцбурга» перед «Баварией» и «Атлетико». Клубам повезло – у всенародного хейта в такой ситуации уже традиционно есть только один адресат.

«Зенит» за последние несколько лет превратился в глазах футбольных болельщиков страны в абсолютную империю зла. Разговоры о привилегированном положении команды уже давно вышли за пределы чисто фанатского дискурса – об этом открыто говорят футболисты, тренеры и функционеры других команд. Считается, что петербуржцы кормятся деньгами государства, незаслуженно имеют больше всех ресурсов и при этом регулярно проваливаются на ранних стадиях еврокубков.

Слив скромному «Брюгге» – возможность очередной раз припомнить «Газпрому» многочисленных экс-президентов «Зенита», ставших впоследствии руководителями РФС, десятки миллионов евро на Халка, Витселя, Малкома, Вендела и остальных. Мотивы не меняются, тезисы тоже, но любой повод поглумиться над сине-бело-голубыми фанаты по-прежнему встречают с неподдельным энтузиазмом.

Вернемся к точке зрения и тому, что ее формирует. «Зенит» не виноват, что «Динамо» и «Ростов» провалились в отборе. Клуб не скупает лучших игроков оппонентов, не вынуждает их в каждом отдельном сезоне проигрывать борьбу на дистанции, не покупает судей (какие бы конспирологические теории не рождались в головах фанов).

Большие инвестиции пришли в команду не просто так – еще до финансовых вливаний петербуржцы на равных бодались с более богатыми московскими соперниками. От ошибок рефери клуб страдает, как и все остальные. Крупные покупки? Большинство из них либо компенсировались выгодными продажами, либо принесли соизмеримую спортивную пользу. И последнее: да, команда не сверкает в Европе, но разве есть кто-то лучше? Кто-то, кто не позволил Португалии обойти Россию в таблице коэффициентов?

Ненавидеть «Зенит» легко – на поверхности слишком много очевидных причин. Вряд ли клуб в ближайшее время отделается от репутации главного футбольного антигероя страны, но относиться к народной ненависти нужно рационально. Не все делится на черное и белое, как и в спорте не обязательно искать антагонистов.

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