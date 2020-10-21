Сильнее всех от паузы на сборные пострадал «Реал». Разъезд игроков по родинам ввалил команде Зидана настолько тяжелый хук, что она выхватила от «Кадиса» и «Шахтера». А самое важное, что эти сенсации отгремели перед Эль Класико.

В обоих матчах «Реал» страдал от одинаковых симптомов. Единственную разницу создал Модрич. Если в Ла Лиге Лука раскатывал обрезы и сдал место на поле в перерыве, то в Лиге чемпионов чуть не надорвался, пока тянул команду – в том числе шедевром на 54-й минуте. В остальном мы увидели одинаковую команду, а вместе с ней и единые причины поражений.

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Прежде всего, дело в статичной и ленивой атаке. А как еще может быть в матчах, где «Реал» владел мячом 75% и 59% времени, но проиграл?

Команда конвертировала это в 14 и 12 ударов соответственно. Результат средний – его добивает эффективность. В матче против «Кадиса» «сливочные» набили лишь 1,14 суммарных xG и не создали ни единого внятного момента, кроме удара Винисиуса на 66-й минуте. Против «Шахтера» вылезли те же цифры (1,10 xG) и вновь выделился Вини – продвинутые цифры высоко оценили лишь его удар.

Все это – выхлопы блеклой атаки, которую добивает отсутствие системы. Передняя линия «Реала» играет сухо и без концепции. Бензема стремится подыграть вингерам, как в лучшие времена BBC, но вязнет перед чужой штрафной. Среди самих вингеров блещет только Винисиус.

Винисиус Жуниор и Зинедин Зидан, «Реал Мадрид» – «Шахтер» Фото: Getty Images

Голы «Реала» в последних двух матчах – плод авторских усердий. То Модрич ввалит в девятку с дистанции, то Жуниор влетит с замены и ошарашит голом – команда рассчитывает лишь на такие действия. За последнюю неделю Зидан не раздал игрокам ни единой четкой роли. Атака «Реала» строится по чувству, а не по системе. Именно в этом главная ее проблема.

Усложняет ситуацию ансамбль ошибок в центре обороны. Защитники «Реала» оставили обязанности примерно со 2-й минуты против «Кадиса», когда Рамос вытянул мяч из пустых ворот. Дальше включился каскад позиционных и тактических просчетов.

Низшей точки он достиг в матче с «Шахтером», где украинцы весь первый тайм проламывали одно окно в атаку – между центральными защитниками. Варан и Милитао настолько часто теряли друг друга, что оставляли колею под целый танк. А во втором тайме горняки насели на зону за спинами защитников. Милитао страдал сильнее всех: Тете постоянно оббегал его сзади.

Эдер Милитао, «Реал Мадрид» – «Шахтер» Фото: Getty Images

Удивительно, но при этом «Реал» крепок в единоборствах. В матче с «Кадисом» команда выгрызла 9 отборов с 11 попыток, а против «Шахтера» дала какой-то гигантский объем: 31 из 46. Причина голов – не в этом. Она в холодном взгляде и здравой оценке эпизодов. Один-в-один защитники Зидана не просядут. Они скиснут в эпизодах, к которым нужен строгий и комплексный подход.

Блеклость атаки и тактические ошибки в защите свалились на «Реал» перед зарубой с «Барсой». Эль Класико уже в субботу, а команда Зидана потеряла очки в Ла Лиге и горьковато ротировала состав в ЛЧ.

«Барселона» сама притирается к Куману. Гарантии победы для нее нет. Только «Реал» оставил мощную заявку на поражение, заслуженно уступив и «Кадису», и «Шахтеру».

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