Выступление русских клубов в прошлом сезоне оказалось настолько провальным, что два очка на троих в стартовом туре уже выглядят неплохо. В евровесну-2019/20 отобралось ровно ноль команд РПЛ, поэтому многие ожидали аналогичное число и в этом сезоне.

Причин такого выступления набралось прилично: в основном эксперты и фанаты стреляли панчами про лимит, низкий уровень лиги и нулевых футболистов. Но забывают про себя: уровень критики зашкаливает и негативно влияет на и без того задавленных игроков. Первый тур ЛЧ – жирное подтверждение.

Лига чемпионов УЕФА «Локомотив» лишь в четвертый раз не проиграл за 14 последних выездов в ЛЧ. Факты матча в Австрии 2 ЧАСА НАЗАД

В «Локомотив» не верил вообще никто: после жеребьевки москвичам ванговали унижение от «Баварии» с «Атлетико» и чуть ли не повторение вечных «1:18». Серебряный призер РПЛ выглядел аутсайдером даже в паре с «Зальцбургом», который пробился в группу во второй раз за 25 лет. Конечно, «Ред Булл» воспитал Холанна и Минамино, но почему надо бояться команду, где уже нет суперзвезд?

«Зальцбург» – «Локомотив» Фото: Getty Images

«Локомотиву» тыкали доминированием «РБ» в Бундеслиге (7 титулов подряд), бодрой статистикой (35 мячей в восьми матчах этого сезона) и прошлогодней перестрелкой с «Ливерпулем». Железнодорожникам рисовали унижение в Австрии, но на деле «красные» забили после: а) шальной пушки в девятку; б) удара с двумя рикошетами. Конечно, у хозяев набралось еще несколько моментов, но они возникают и у «Уфы» с «Тамбовом» в РПЛ.

Ничего крышесносного молодые австрийцы не показали: «Локо» неплохо оборонялся с Куликовым и Живоглядовым, временами кусался в атаке с Жемалетдиновым и Лисаковичем. Порой все походило на банальную боязнь со стороны железнодорожников – чувствовалось, что образ «Зальцбурга» представлялся ярче, чем он был на самом деле.

Еще показательнее оказался матч «Зенита». Питерский суперклуб выглядел очевидным фаворитом и без ковида в «Брюгге», но давление прибило чемпиона России. Глупо отрицать, что первый гол бельгийцев (важнейший в матче) получился случайным: кикс Барриоса – обидное невезение. После него сине-бело-голубые проснулись, прижали соперника, забили раз и могли добавить. Что мешало жарить до мяча Денниса? Психология – это подтвердил Сергей Семак:

«Не хватало остроты в атаке. Эмоционально подстраховывались до пропущенного мяча. После этого стали больше рисковать и создавать моменты. Наша атакующая линия смотрелась неубедительно до пропущенного мяча».

«Зенит» – «Брюгге» Фото: Getty Images

«Зенит» безумно боялся ошибиться в домашней игре против беззвездного клуба из Бельгии. Потому что понимал – вложенные миллионы и конспирологические теории вокруг жеребьевки дадут суперповод поржать после любой неудачи. Игроки выходят на поле с мыслью не о том, как победить, а с желанием хотя бы не облажаться. Кейс «Зенита» это доказал: когда питерцы ошиблись, то наконец полезли в атаку.

Чуть проще приходится «Краснодару»: в клубе Сергея Галицкого минимум скандалов и максимум приятной репутации. Над клубом посмеиваются из-за расхождения с заявленной философией, но «быки» по-прежнему выглядят искренними. Тем страннее были разговоры о смерти «Краснодара» в Ренне: черно-зеленых закопали в матче против команды с нулевым бэкграундом.

Во-первых, «красно-черные» сенсационно стали третьими лишь благодаря коронавирусу: не факт, что они доползли бы до тройки в случае продолжения чемпионата. Во-вторых, для них это был такой же дебют в ЛЧ, как и для «Краснодара». Но ничья «быков» почему-то воспринимается как чудо.

Мы постоянно ждем от русских клубов повода пошутить в твиттере, вспомнить амбициозные цитаты или покритиковать за лимит/деньги/игроков. И загоняем их в рамки наших же ожиданий, а играть под давлением невероятно сложно, особенно в еврокубках. Там, где надо кайфовать, мы боимся и страдаем. А новость о победе «Локомотива» над «Зальцбургом» соберет меньше кликов, чем цитаты в стиле Константина Зырянов «мы просто обосрались».

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