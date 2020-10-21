«Аталанта» разгромила датский «Мидтьюлланн» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.
На 80-й минуте на поле в составе итальянской команды вышел российский полузащитник Алексей Миранчук – это первое появление игрока в составе команды из Бергамо. Леше понадобилось всего восемь минут, чтобы открыть счет голам за новую команду. Игрок принял пас на краю штрафной, развернулся и красивейше вкрутил в дальний угол.
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- Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 млн евро в начале сентября.
- Из-за полученной еще в РПЛ травмы дебют Алексея за итальянский клуб состоялся только 22 октября.
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