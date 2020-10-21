На 80-й минуте на поле в составе итальянской команды вышел российский полузащитник Алексей Миранчук – это первое появление игрока в составе команды из Бергамо. Леше понадобилось всего восемь минут, чтобы открыть счет голам за новую команду. Игрок принял пас на краю штрафной, развернулся и красивейше вкрутил в дальний угол.