«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 (2:2).
На 19-й минуте после умного розыгрыша углового нападающий Эдер вывел железнодорожников вперед ударом головой. Гости вели до концовки тайма – на 45-й минуте уже австрийцы показали свой коронный розыгрыш. 19-летний Собослаи принял пас от углового флажка, развернулся у края штрафной и сумасшедшим ударом забил от перекладины. Через пять минут после рестарта матча Юнузович оформил еще один мяч ударом из-за штрафной, помог рикошет. На 75-й белорусский страйкер «Локо» Виталий Лисакович открыл счет своим голам в Лиге чемпионов и спас команду от поражения – игрок замкнул навес с правого края точно в ближний угол.
- «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд в ЛЧ.
- В следующем туре 27 октября «Локомотив» примет «Баварию», а «Зальцбургу» предстоит выезд в гости к «Атлетико».