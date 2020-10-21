«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 (2:2).

На 19-й минуте после умного розыгрыша углового нападающий Эдер вывел железнодорожников вперед ударом головой. Гости вели до концовки тайма – на 45-й минуте уже австрийцы показали свой коронный розыгрыш. 19-летний Собослаи принял пас от углового флажка, развернулся у края штрафной и сумасшедшим ударом забил от перекладины. Через пять минут после рестарта матча Юнузович оформил еще один мяч ударом из-за штрафной, помог рикошет. На 75-й белорусский страйкер «Локо» Виталий Лисакович открыл счет своим голам в Лиге чемпионов и спас команду от поражения – игрок замкнул навес с правого края точно в ближний угол.

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